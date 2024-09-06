В Седлеце на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы

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В населенном пункте Седлец Великопольского воеводства на западе Польши были обнаружены радиоактивные отходы. Об этом информирует радиостанция RMF FM.
В сообщении отмечается, что в общей сложности там было обнаружено около 50 радиоактивных источников. По данным радиостанции, на месте работают несколько десятков спасателей из Государственной пожарной стражи.
Помимо этого, в пути находятся две специализированные группы аварийно-спасательной службы: экологическая и химическая, которые должны провести анализ всех изъятых образцов. Сообщается, что эвакуация не проводится.
Ранее радиоактивные метки для крапления карт хотела провезти в РФ жительница Вьетнама. Женщина стала «пищать», когда проходила зеленый коридор в авиагавани Домодедово.
До этого в Челябинской области мужчина украл радиоактивные отходы в виде нержавеющей стали с предприятия. Его задержали сотрудники УФСБ по региону. Он был осуждён на 9 месяцев.
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Помимо этого, в пути находятся две специализированные группы аварийно-спасательной службы: экологическая и химическая, которые должны провести анализ всех изъятых образцов. Сообщается, что эвакуация не проводится.
Ранее радиоактивные метки для крапления карт хотела провезти в РФ жительница Вьетнама. Женщина стала «пищать», когда проходила зеленый коридор в авиагавани Домодедово.
До этого в Челябинской области мужчина украл радиоактивные отходы в виде нержавеющей стали с предприятия. Его задержали сотрудники УФСБ по региону. Он был осуждён на 9 месяцев.
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Дарья Осипова