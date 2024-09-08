В селе Никольское Белгородской области снаряд ВСУ попал в жилой дом — видео

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В ночь на 8 сентября в области были сбиты несколько воздушных объектов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ранним утром в селе Никольское произошло прямое попадание в жилой дом.
Один из мальчиков находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной на левой голени, его брат также получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая женщина была осмотрена на месте, но отказалась от госпитализации.
Кадры последствий удара по населенному пункту опубликовало издание «Известия» в своем телеграм-канале.
В настоящее время в больницах Белгорода проходят лечение 65 мирных жителей, среди которых семь детей. Четверо взрослых и трое несовершеннолетних были направлены в Москву для дальнейшего лечения.
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«По предварительным данным, трое мирных жителей, включая двоих детей, получили ранения», – сообщил губернатор.
Один из мальчиков находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной на левой голени, его брат также получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая женщина была осмотрена на месте, но отказалась от госпитализации.
Кадры последствий удара по населенному пункту опубликовало издание «Известия» в своем телеграм-канале.
В настоящее время в больницах Белгорода проходят лечение 65 мирных жителей, среди которых семь детей. Четверо взрослых и трое несовершеннолетних были направлены в Москву для дальнейшего лечения.
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Анастасия Хохлова