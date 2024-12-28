Хотела покончить с собой: в Дагестане подростки полгода держали школьницу в сексуальном рабстве, накачивая её наркотиками

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В 2022 году десятиклассник из Хасавюртовского района году познакомился со школьницей и склонил её к половому акту, а чтобы она не возражала, накачал её наркотиками, из-за чего девочка попыталась покончить с собой. «Радио 1» расскажет детали трагичной истории.
Накачивали таблетками и насиловали
Школьник дарил девочке цветы, делал различные подарки и даже обещал жениться на ней. Спустя некоторое время он склонил её к половому акту.
Девочка узнала, что она у своего возлюбленного не единственная: он применял эту схему и с другими. В итоге она попыталась расстаться с молодым человеком, но он убедил её, что поменялся. После чего между ними снова случилась близость.
Через некоторое время юноша заявил девочке, что отныне у неё будет интимная связь не только с ним, но и с его друзьями, которым было от 16 до 18 лет.
Кроме того, он пригрозил, что в случае отказа он выложит в интернет фотографии, на которых насилует её. С тех пор девочку неоднократно вывозили в лес, накачивали её наркотическими средствами и принуждали к половому акту. При этом они и сами употребляли наркотики.
Мучитель не отстал
Летом 2023 года девочка вместе с семьёй переехала в Хасавюрт, но издевательства и изнасилования продолжились. В конце концов девочка попыталась покончить с собой — её удалось спасти.
В итоге школьница написала заявление в полицию, но его отклонили. Позже в дом девочки ворвались неизвестные и избили её отца.
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Мнение полиции
Министерство внутренних дел Республики Дагестан представило свою версию событий. Согласно информации ведомства, сотрудники полиции провели обыск в доме жителя Хасавюрта в рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».Кроме того, стало известно, что 40-летний мужчина находится в федеральном розыске.
Во время обыска 15-летняя дочь мужчины, пытаясь отвлечь внимание полицейских от своего отца, причинила себе телесные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь и оказали девочке первую помощь. Отец девочки был арестован.
«Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты проверки по размещенной в сети интернет информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней жительницы Хасавюртовского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Фото: istockphoto / choochart choochaikupt
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