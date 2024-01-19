В Серпухове пожарные спасли пенсионерку из задымлённой квартиры

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«В Службу-112 позвонили соседи женщины, которые почувствовали запах гари и не смогли достучаться до хозяйки квартиры», — отмечается в сообщении.
Пожарные вскрыли дверь и обнаружили, что на кровати лежит женщина без сознания, а на кухне подгорает еда. Спасатели выключили плиту, обеспечили проветривание квартиры и эвакуировали хозяйку из задымлённого дома. На свежем воздухе женщине оказали первую помощь и передали сыну, который отвёз мать в больницу.
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