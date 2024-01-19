В Севастополе автомобиль упал в котлован

Фото: iStock/Motortion
Автомобиль перевернулся в котловане на одной из улиц Севастополя, начато расследование, сообщает пресс-служба местной полиции.
«На улице Индустриальная произошло ДТП с переворотом автомобиля в котлован», — говорится в официальном сообщении.По предварительной информации, 31-летний водитель утратил контроль над управлением «Мерседес-Бенц», автомобиль столкнулся с бетонным блоком ограждения и опрокинулся в яму, где проводились дорожные работы.
Читайте также:
Россиянам назвали альтернативу автомобильному термоодеялу
Жителей Подмосковья призвали освободить дворы от брошенных машин
В Клину спасатели помогли водителю машины, смятой большегрузом
Артем Кузьмин