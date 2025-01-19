Жители Подмосковья обвинили ветеринара в смерти питомцев

Фото: istockphoto/SerhiiBobyk
Подмосковного ветеринара обвиняют в гибели животных. Хозяева требуют наказать врача, устроившего клинику в апартаментах, подделывавшего результаты анализов и проводившего ненужные операции.
Ксения, владелица клиники «Тотем» в Красногорске, обосновала ее на 27 этаже дома в апартаментах. Как сообщили владельцы питомцев телеграм-каналу SHOT, диплом врача ею куплен, операции проводятся без необходимого оборудования прямо на кухонном столе.
Хозяева одной из кошек рассказали, что их питомице, которая страдала от повышенного сахара в крови, провели совершенно ненужную операцию, от которой животное погибло. Другие хозяева жалуются на то, что их собаке без причин удалили селезенку.
Владельцы подали заявления в полицию и прокуратуру. Ветеринар объяснила все претензии клеветой. Она сообщила SHOT, что хирургические вмешательства проводятся на операционном столе, иногда их выполняет она сама, иногда – ее коллеги.
Читайте также:
В Турции бездомная собака принесла больного щенка в ветклинику
На дорогах Подмосковья сбили косулю и лося
Подмосковные ветеринары сказали, как помочь питомцу пережить жару
Хозяева одной из кошек рассказали, что их питомице, которая страдала от повышенного сахара в крови, провели совершенно ненужную операцию, от которой животное погибло. Другие хозяева жалуются на то, что их собаке без причин удалили селезенку.
Владельцы подали заявления в полицию и прокуратуру. Ветеринар объяснила все претензии клеветой. Она сообщила SHOT, что хирургические вмешательства проводятся на операционном столе, иногда их выполняет она сама, иногда – ее коллеги.
Читайте также:
В Турции бездомная собака принесла больного щенка в ветклинику
На дорогах Подмосковья сбили косулю и лося
Подмосковные ветеринары сказали, как помочь питомцу пережить жару
Александр Бойцов