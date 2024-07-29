Подмосковные спасатели помогли рыбакам на лодке с заглохшим мотором

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса выручили рыбаков, у лодки которых заглох мотор. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Жители города Конаково Тверской области решили поудить рыбу на Иваньковском водохранилище в Московской области. Они отправились на лодке в сторону острова Земляничный.
На помощь прибыли сотрудники 215-й пожарно-спасательной части. Специалисты устранили неисправность мотора. Рыбаки, решив, что приключений достаточно, отправились к берегу Дубны, где оставили машину.
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«Отойдя около шести километров от берега, мужчины приступили к рыбалке, а когда решили сменить место лова, не смогли завести мотор. Попытки уйти на вёслах тоже не принесли результата из-за порывистого ветра. Тогда рыболовы обратились в службу 112», – говорится в сообщении.
На помощь прибыли сотрудники 215-й пожарно-спасательной части. Специалисты устранили неисправность мотора. Рыбаки, решив, что приключений достаточно, отправились к берегу Дубны, где оставили машину.
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Лора Луганская