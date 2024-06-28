Спасатели помогли семье, застрявшей с испорченной лодкой на водохранилище

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли семье, застрявшей с испорченной лодкой на Иваньковском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Утром в единую службу экстренных вызовов обратился мужчина, который вместе с женой и двумя детьми отправился на прогулку по воде на своей надувной лодке. Однако их путешествие было прервано, когда судно налетело на притопленную корягу и один из баллонов оказался повреждён.
Инцидент произошел в акватории Иваньковского водохранилища.
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«Получив геолокацию, работники противопожарно-спасательной службы направились к острову Уходово, где находилась путешественники. Спасатели на моторной лодке „Вельбот-63“ причалили к берегу острова и благополучно переправили семью и испорченную лодку обратно к берегу Дубны. К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался», — поделился замначальника ПСЧ Александр Проценко.
Инцидент произошел в акватории Иваньковского водохранилища.
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Мира Полтева