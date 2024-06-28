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Спасатели помогли семье, застрявшей с испорченной лодкой на водохранилище

28 июня 2024, 15:33
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли семье, застрявшей с испорченной лодкой на Иваньковском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Утром в единую службу экстренных вызовов обратился мужчина, который вместе с женой и двумя детьми отправился на прогулку по воде на своей надувной лодке. Однако их путешествие было прервано, когда судно налетело на притопленную корягу и один из баллонов оказался повреждён.

«Получив геолокацию, работники противопожарно-спасательной службы направились к острову Уходово, где находилась путешественники. Спасатели на моторной лодке „Вельбот-63“ причалили к берегу острова и благополучно переправили семью и испорченную лодку обратно к берегу Дубны. К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался», — поделился замначальника ПСЧ Александр Проценко.



Инцидент произошел в акватории Иваньковского водохранилища.

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На Украине СБУ заставили школьника извиниться за исполнение российского гимна
В Киеве школьника заставили публично извиниться за исполнение гимна РФ
28 июня 2024, 16:09

Фото: IStock/Pawel Mazur

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции заставили публично извиниться 16-летнего подростка за исполнение гимна России. Об этом сообщает Телеграм-канал «Инсайдер UA».
Инцидент произошел в Киеве. Ранее подросток неоднократно публиковал в своих социальных сетях ролики, где он исполняет гимн России и поет песню российского артиста SHAMAN «Я русский». При этом школьник выдавал себя за сотрудника служб безопасности, выкладывая поддельные удостоверения и заявляя о связах с иными работниками спецслужб.

Накануне СБУ вычислили подростка и провели с ним беседу. После этого он записал публичные извинения и удалил на своих страницах все записи, в которых он поддерживал Россию.

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#сбу
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В Подмосковье с помощью квадрокоптера выявили нелегалов
Полицейские в Подмосковье ночь с помощью квадрокоптера выявили 45 нелегалов
28 июня 2024, 15:53

Фото: istock / valio84sl

Полиция Подмосковья ночью с помощью квадрокоптера выявила нелегалов на сельскохозяйственном участке. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что 45 иностранцев будут выдворены из страны.
В полицию поступила информация о незаконном пребывании иностранцев на участке в деревне Яковлево.

«Полиция использовала квадрокоптер с термальной камерой для обследования территории. Данные подтвердили наличие нелегалов. В ходе рейда задержаны иностранцы из ближнего зарубежья, работавшие на участке без документов и проживавшие в вагончиках», — сообщила Волк.
Против 46 нелегалов составлены протоколы за незаконную трудовую деятельность. Четверо привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в РФ.

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Школьник умер на праздновании выпускного в Брянской области
Mash: на праздновании выпускного в Брянске скончался школьник
28 июня 2024, 14:45

Фото: IStock/Nastco

17 летний школьник Матвей умер после выпускного в Брянской области, он отмечал праздник с одноклассниками. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Mash.
Согласно полученной информации, компания встретила рассвет на следующий день после выпускного и решила искупаться в реке Беседь в Красной Горе Брянской области. Матвей плавать не умел, хотел только намочить ноги, но его затянуло на глубину около четырех метров. Друзья не смогли его спасти. Позже тело погибшего обнаружили водолазы.

Сообщается, что у мальчика были большие планы на будущую жизнь. Он прошел курсы волонтеров и вскоре собирался поступать в один из московских университетов.

Одноклассники и работники школы выразили соболезнования родным и близким Матвея.

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Подросток проломил череп самокатом маленькой девочке в Москве
28 июня 2024, 14:42

Фото: Istockphoto /Edgar

Во дворе многоэтажки на Дмитровском шоссе в Северном районе Москвы школьник проломил череп самокатом маленькой девочке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Подросток, выполняя трюки на рампе, сильно травмировал проезжавшего мимо ребёнка. Парень, съехал с трамплина и отпустил самокат. Тот улетел в голову пятилетней девочке. По словам матери, у ребенка перелом черепа, ушиб и отек головного мозга. Она находится в реанимации. Женщина отметила, что обломок кости черепа упирается ребенку в ту часть мозга, которая отвечает за опорно-двигательные функции.

По словам местных жителей, они давно были против скейтерской рампы на детской площадке. Они рассказали, что подростки часто делают опасные трюки, а этот парень периодически отправлял свой самокат в свободный полёт. Сообщается, что виновному около 14 лет. Мама девочки пытается найти его семью. В ближайшее время она собирается обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал». Чтобы убедить жертву в своих экстрасенсорных способностях, он через сообщников подбрасывал на участок женщины обезглавленных птиц и различные куклы. Испугавшись за свою жизнь, подмосковная жительница согласились на все условия и перевела деньги.

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#мама
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На инспектора ГАИ рухнуло служебное авто во время учений
Mash: инспектор ГАИ госпитализирован после происшествия на учениях
28 июня 2024, 14:25

Фото: IStock/Maksim Mikhailov

В подмосковной Ивантеевке инспектор ГАИ попал в больницу после происшествия на показательном выступлении. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
На видео, опубликованным Mash, сотрудник принимает участие в показательном выступлении пилотажной группы «Каскад». Инспектор ложится на асфальт, когда над ним на двух колесах проезжают автомобили ГИБДД, демонстрируя акробатику. Одна из машин не справилась с управлением, потеряла баланс и рухнула на пострадавшего, протащив его несколько метров.

По последним данным, надетая экипировка спасла жизнь сотруднику. Сейчас он находится под наблюдением врачей.


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#асфальт
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В Подмосковье задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске
28 июня 2024, 13:40

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Женщину, которая нарушала общественный порядок на улице в подмосковном Воскресенске, задержали росгвардейцы, оказалось, что она разыскивается за более серьёзное преступление, сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
«Сотрудники вневедомственной охраны в ходе патрулирования улиц обратили внимание на женщину, которая пила алкоголь и нецензурно выражалась в общественном месте. Нарушительницу порядка задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
В полиции выяснилось, что 42-летняя задержанная находится в федеральном розыске за кражу, ранее совершённую на территории Московской области.

Ранее сообщалось, что мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал».

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#воскресенск
#росгвардия
#задержание
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«Сниму порчу»: Фальшивый экстрасенс выманил у женщины 4 млн рублей
СК РФ: маг подбрасывал на участок мертвых птиц, вымогая деньги
28 июня 2024, 13:04

Фото: IStock/LesDaMore

Мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
Чтобы убедить жертву в своих экстрасенсорных способностях, мошенник через сообщников подбрасывал на участок женщины обезглавленных птиц и различные куклы.

Испугавшись за свою жизнь, подмосковная жительница согласились на все условия и перевела деньги. Вскоре «магом» заинтересовались прокуроры региона и вынесли ему обвинение в мошенничестве.

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Участник СВО сжег письмо к мэру российского города и обвинил его в отказе в помощи фронту
28 июня 2024, 12:55

Фото: iStock/zim286

Участник специальной военной операции на Украине (СВО) сжег письмо с просьбой о помощи мэру Урая в ХМАО Тимуру Закирзянову, обвинив его в игнорировании запросов о помощи. Об этом пишет издание Ura.ru.
Военнослужащие просили мэра помочь с покупкой бензопилы, катушки с кабелем и других нужных вещей, но в итоге все пришлось купить за свой счет. По словам участника СВО, в день передачи помощи запрос был проигнорирован.

«Мы продолжим защищать наш народ, несмотря на отсутствие помощи от некоторых лиц», — заявил военнослужащий и сжег рапорт с просьбой о помощи фронту, добавив, что ни он, ни его взвод больше не нуждаются в помощи Закирзянова.
Мэрия Урая прокомментировала, что готовы оказывать помощь и уже подготовили маскировочные сети по его запросу. Однако некоторые дорогостоящие позиции не удалось закупить сразу.

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#помощь
#счёт
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Гендиректора ЧЭМК Ходорковского оставили в СИЗО по делу об интиме со школьницами
28 июня 2024, 12:33

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Челябинский областной суд в пятницу продлил срок содержания под стражей Павла Ходоровского, генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината, до 10 августа.
Его обвиняют в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе областного суда.

Ходоровский возглавлял предприятие с 2001 года и был задержан 11 июня. В отношении него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против несовершеннолетних и общественной морали.

Суд также ранее решил продлить срок содержания под стражей Дарью Филичкину, одну из фигурантов дела по гендиректору, до 10 августа.

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#суд
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