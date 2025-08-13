35-летний мужчина задержан за избиение собаки молотком в парке
Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал тщательного расследования инцидента с избиением собаки молотком в центральном парке Владикавказа, заявив, что подозреваемый может быть серийным живодером, а при доказанной неоднократности преступлений ему грозит до 5 лет лишения свободы.
8 августа 35-летний местный житель на глазах у посетителей парка, включая детей, затащил собаку по кличке Тумба в помещение тира и нанес ей несколько ударов молотком по голове. Животное с переломом черепа и кровоизлиянием чудом выжило, вырвалось и сбежало. После публикации видео в соцсетях полиция задержала мужчину на улице Нальчикская и возбудила уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).
При подтверждении неоднократности деяние переквалифицируют на ч. 2 ст. 245 УК, что увеличит наказание до 5 лет лишения свободы. Бурматов потребовал проверить причастность задержанного к другим эпизодам жестокости.
Собаку Тумбу после стабилизации состояния перевезли в московскую клинику. Волонтеры также сообщают, что мужчина мог быть причастен к гибели трех других собак, но официального подтверждения нет.
