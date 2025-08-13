35-летний мужчина задержан за избиение собаки молотком в парке

13 августа 2025, 02:10

Фото: iStock/BrianAJackson

Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал тщательного расследования инцидента с избиением собаки молотком в центральном парке Владикавказа, заявив, что подозреваемый может быть серийным живодером, а при доказанной неоднократности преступлений ему грозит до 5 лет лишения свободы.