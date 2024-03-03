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«Дорога смерти»: Украинские солдаты признали всю правду об отступлении из Авдеевки

WP: Украинские солдаты рассказали о хаосе при отступлении из Авдеевки
03 марта 2024, 09:04
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

При отступлении украинской армии из Авдеевки творился полный хаос, пишет The Washington Post со ссылкой на слова украинских солдат.
«Это была дорога смерти», — признался собеседник издания.

Военный рассказал, что при отходе из города он увидел, как колонна Вооружённых сил Украины вспыхнула огнём, поражённая российской артиллерией.


Ещё один украинский военнослужащий, побеседовавший с американским изданием, заявил, что в момент освобождения Авдеевки российскими военными многие бойцы ВСУ потеряли связь со своим командованием и были не в курсе приказа об отступлении.

Авдеевка была освобождена 17 февраля 2024 года. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отступлении, однако, по сообщениям Минобороны РФ, украинская армия начала бегство из города ещё за сутки до этого.

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#всу
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Замглавы МИД и представитель КНР обсудили «ультиматум» Запада по Украине
Замглавы МИД РФ Галузин встретился со спецпредставителем КНР по Украине
03 марта 2024, 08:27

Фото: istockphoto / Zerbor

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Галузин встретился в Москве со спецпредставителем правительства КНР по Украине Ли Хуэя. Об этом говорится на сайте российского ведомства. Уточняется, что беседа прошла в «традиционно дружественной и доверительной атмосфере».
По мнению дипломатов, общение на тему урегулирования конфликта на Украине невозможно без участия России. Галузин и Ли Хуэй не одобрили требования Украины и западных стран.

Киевские власти активно предлагают свою «формулу мира», которая подразумевает вывод российской армии с украинской территории. Также, в феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил о организации саммита на эту тему. По его мнению, на встрече будет разработан план урегулирования, который после будет доработан и передан российскому правительству через посредников.

Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров называл эту идею ультиматумом.

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#мид
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При штурме Авдеевки российские силы захватили американский БТР M113
03 марта 2024, 08:24

Фото: iStock/Longfin Media

В ходе штурма Авдеевки бойцы группировки войск «Центр» захватили иностранную технику ВСУ, предоставленную западными партнёрами, об этом сообщает «РИА Новости».
«Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена вооруженным силам Украины», - передаёт агентство слова замкомандира батальона по вооружению с позывным «Ротор».

Так военные продемонстрировали журналистам захваченный M113, произведённый в Соединённых Штатах Америки.

«Ротор» объяснил, что эта машина была не уничтожена, а брошена украинцами при бегстве из города, и находится в рабочем состоянии.

Помимо этого, российской армии удалось захватить турецкий бронетранспортер Kirpi. Он также полностью исправен, российские солдаты даже прокатились на нём, общаясь с журналистами.

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#сво
#всу
#вс рф
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Российские войска пресекли попытку ротации ВСУ под Угледаром
Минобороны: солдаты ВС РФ пресекли попытку ротации ВСУ под Угледаром
03 марта 2024, 08:15

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Российские военнослужащие не допустили ротацию армии ВСУ под Угледаром. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.
Гордеев отмечает, что украинские солдаты также лишились инженерно-саперной группы в районе Червоного. Помимо этого, ВС РФ в течение 24 часов ликвидировали 16 точек временной дислокации армии Украины, 4 пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Напомним, что ранее американское издание The New York Times опубликовало материал о готовности российских военнослужащих начать захват Угледара после Авдеевки. При этом, солдаты ВСУ утверждают, что падение Авдеевки с большей вероятностью высвободит российские силы для усиления атак с севера.

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#солдаты
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Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников
03 марта 2024, 05:51

Фото: iStock/ Sergey Denisenko

Средства ПВО в ночь на 3 марта уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Речь идет о беспилотниках самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Также в ночь на 3 марта в Крыму временно ограничили движение по трассе «Таврида» в направлении города Керчи в районе Феодосии.

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#минобороны рф
#бпла
#крым
#пво
#беспилотник
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В Америке рассказали правду об «удивительной» слабости украинской обороны
NYT: наступлению России помогает на удивление слабая оборона Украины
03 марта 2024, 00:49

Фото: iStock/JARAMA

Оборона Украины из-за своей неожиданной слабости не смогла сдержать российского наступления в районе Авдеевки. Об этом пишет издание The New York Times.
Сотрудники NYT изучили спутниковые снимки местности и пришли к выводу, что ВСУ проложили редкие линии окопов к западу от Авдеевки. По их словам, отсутствие надежных украинских укреплений особенно бросается в глаза по сравнению с мощной российской обороной. Все украинские оборонительные линии представлены только лишь «элементарными земляными укреплениями, часто с соединительной траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того».

В частных беседах с изданием официальные лица Соединённых Штатов выразили обеспокоенность тем, что Киев ранее не укрепил свои оборонительные линии, и теперь могут столкнуться с последствиями подобных решений.

После освобождения Авдеевки российскими силами от ВСУ события в зоне спецоперации будут развиваться более стремительно, написало хорватское издание Advance. Как подчеркнул автор материала, на еще одно наступление у ВСУ нет ни малейшего шанса, так как позиции российских военных остаются под защитой минных полей, а также других эффективных преград, которые удалось создать еще в 2023 году при подготовке к летнему украинскому контрнаступлению.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из города, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки ещё за сутки до приказа Сырского.

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#сво
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Появились данные о состоянии сотрудников СК, подвергшихся атаке беспилотника ВСУ
02 марта 2024, 16:18

Фото: valio84sl/valio84sl

При атаке беспилотника ВСУ, которой подверглась следственная группа СК РФ, пострадали четыре сотрудника. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.
Группа проводила следственные действия на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Это приграничный район, напоминает ТАСС. Украинский дрон сбросил на следователей и криминалистов взрывное устройство, при детонации которого пострадали четыре сотрудника.

Сейчас всем пострадавшим оказывают помощь врачи. Один следователь находится в тяжёлом состоянии, трое других получили незначительные ранения. Кроме того, у двоих сотрудников ведомства после взрыва зафиксирована лёгкая контузия. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.

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#брянская область
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Минобороны сообщило о сбитых в зоне СВО 107 дронах и ракетах Storm Shadow
02 марта 2024, 14:47

Фото: iStock/vadimrysev

Российская система ПВО за сутки зафиксировала и ликвидировала сбила пять крылатых ракет Storm Shadow и семь снарядов HIMARS, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, более 100 беспилотников ВСУ были уничтожены в новых регионах России.

Прежде ведомство опубликовало видеозапись, на которой изображено уничтожение самоходной гаубицы Zuzana словакского производства. Натовская установка была ликвидирована дроном, который спровоцировал возгорание гаубицы.

Прежде сообщалось, что подбитый в Авдеевке Abrams «оказался пустой консервной банкой». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»


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#ракета
#возгорание
#всу
#пво
#минобороны рф
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Солдаты ВСУ бросили под обстрелом своего раненого командира
02 марта 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Солдаты одного из подразделений Вооружённых сил Украины бросили под обстрелом своего раненого командира. Младшему лейтенанту, командовавшему взводом, взрывом оторвало ноги.
Об этом рассказал украинский военнослужащий Алексей Герман. В своей социальной сети он написал, что раненого офицера необходимо было срочно дотащить до эвакуационного пункта, находившегося примерно в 500 метрах от позиций, чтобы он не истёк кровью. Однако бойцы взвода, которым командовал раненый лейтенант, побоялись под артиллерийским огнём даже высунуть нос из блиндажа, сообщил украинский военный.

В итоге младшего лейтенанта эвакуировали солдаты из соседнего подразделения. По мнению Германа, такие случаи говорят о низком боевом и психологическом уровне пополнений, прибывающих в ВСУ. Он считает, что даже в случае принятия нового закона о мобилизации, качественные пополнения будут готовы не раньше, чем через четыре месяца, а это обернётся для Украины потерей новых территорий.

«Можете взять карту с линейкой и посмотреть, сколько мы отдали за неделю. Тогда будет ясно, где мы окажемся через четыре месяца», — заключил солдат ВСУ.

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#солдаты
#всу
#украина
#мобилизация
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«Полностью исчезнет»: в США рассказали, что вскоре произойдет в зоне СВО
Риттер: ВСУ скоро полностью перестанут оказывать сопротивление ВС РФ
02 марта 2024, 14:17

Фото: istockphoto/Michele Ursi

ВСУ в ближайшее время полностью утратят способность противостоять российском армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Он пояснил, что на фронте складывается обстановка не в пользу ВСУ, и вскоре у них вовсе исчезнет боевая сплоченность. Кроме того, неудачи украинских военных влияют на размеры военной помощи, которую Киеву оказывают страны НАТО, добавил экс-разведчик.

Отметим, что в последнее время украинские бойцы нередко оставляют позиции и покидают ранее оккупированные населенные пункты.

Прежде в Словакии ответили на вопрос об отправке войск на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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