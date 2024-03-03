«Дорога смерти»: Украинские солдаты признали всю правду об отступлении из Авдеевки

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При отступлении украинской армии из Авдеевки творился полный хаос, пишет The Washington Post со ссылкой на слова украинских солдат.
«Это была дорога смерти», — признался собеседник издания.
Военный рассказал, что при отходе из города он увидел, как колонна Вооружённых сил Украины вспыхнула огнём, поражённая российской артиллерией.
Авдеевка была освобождена 17 февраля 2024 года. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отступлении, однако, по сообщениям Минобороны РФ, украинская армия начала бегство из города ещё за сутки до этого.
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Евгения Парфентьева