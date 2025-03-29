В сети появилось последнее видео погибшей при крушении батискафа в Хургаде

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В сети появилось последнее видео, снятое погибшей при крушении батискафа в Хургаде жительницы Выборга. На кадрах женщина обозревает пляж у отеля, а на последнем опубликованном фото — египетский город из окна самолета.
«Женщина прилетела на отдых с семьей. Вместе с ней погибли ее дочь и один из сыновей. Глава многодетной семьи и второй сын выжили. Они сейчас в больнице. RT выяснил, что семья воспитывала двух мальчиков-близнецов, а погибшая девочка увлекалась вокалом и выступала на городских мероприятиях», — пишет RT, опубликовавший последнее видео погибшей.В то же время гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал, кто понесет наказание за происшествие с затонувшим батискафом. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт пояснил, что ответственность за случившееся будет распределена по трем линиям — уголовной, гражданско-правовой и страховой. Понести наказание, по его словам, может как предприниматель, предоставлявший услуги погружения на батискафе, так и российские туроператоры.
«По предварительным данным, непосредственной причиной трагедии стала ошибка пилота, а значит, с точки зрения уголовного права, ответственность может быть возложена на конкретное физическое лицо, если следствие установит наличие в его действиях признаки преступной халатности, небрежности или даже умысла», — также добавил юрист.Читайте также:
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