В сети появилось последнее видео погибшей при крушении батискафа в Хургаде

Один из самых жестоких серийных убийц России, который убивал пожилых людей под видом медосмотров, впервые за 25 лет получил право на условно-досрочное освобождение. Кто такой Максим Петров (он же «Доктор Смерть») и чем он опасен, расскажет «Радио 1».