Стала известна судьба россиян с затонувшего в Хургаде батискафа

Шестеро российских граждан, включая двух детей, погибли в результате аварии туристического батискафа «Синдбад» в Красном море близ египетской Хургады. Еще семь россиян госпитализированы, их состояние стабильное. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Хургаде через свой Telegram-канал.