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Стала известна судьба россиян с затонувшего в Хургаде батискафа

Генконсульство: шесть россиян погибли и семь пострадали после ЧП с батискафом
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Шестеро российских граждан, включая двух детей, погибли в результате аварии туристического батискафа «Синдбад» в Красном море близ египетской Хургады. Еще семь россиян госпитализированы, их состояние стабильное. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Хургаде через свой Telegram-канал.
«Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа «Синдбад» погибли шесть россиян, в том числе двое детей», — сообщили в заявлении.
ЧП произошло сегодня утром 27 марта в километре от берега. Люди находились на регулярной экскурсии. Пострадавших доставили в больницы: большинство людей удалось спасти, их состояние в норме.

«На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — рассказали в Генконсульстве.
Ранее «Радио 1» передавало, что мошенник обманул 36-летнюю россиянку на 10 миллионов рублей, представившись успешным трейдером с Кипра. Аферист убедил женщину сыграть на бирже, чтобы заработать больше денег, а после свел с некими «консультантами».

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Мошенник обманули россиянку на 10 млн под видом трейдера с Кипра
27 марта 2025, 20:26

Фото: iStock/fizkes

Мошенник обманул 36-летнюю россиянку на 10 миллионов рублей, представившись успешным трейдером с Кипра. Как сообщает полиция Кузбасса, аферист убедил женщину сыграть на бирже, чтобы заработать больше денег, а после свел с некими «консультантами».
«Под их диктовку установила на смартфон приложение и программу удаленного доступа. Потерпевшая включала менеджеру демонстрацию экрана телефона и под диктовку «заключала сделки» на биржевой площадке. По крайней мере так она думала. На самом деле жительница пгт. Крапивинский пополняла чужие счета на крупные суммы», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.
Тем временем в Москве полицейские поймали 19-летнего курьера мошенников. Парень собирался забрать деньги у 85-летней жительницы Зеленограда, которая к тому момента отдала другим курьерам уже более 2 млн 700 тысяч рублей. Как сообщает АГН «Москва», пенсионерка заподозрила неладное во время очередного разговора со злоумышленниками, когда ее начали расспрашивать про квартиру.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали на Пресненской набережной подозреваемого — 19-летнего жителя Тюмени, который забирал посылки у курьеров различных служб доставок, заведомо зная, что там находятся деньги», — передает агентство слова полковника внутренней службы Владимира Васенина.
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В Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре
27 марта 2025, 19:22

Фото: iStock/Anton Novikov

Автомобиль влетел в пешеходов у Таганского ряда в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Машину выкинуло на тротуар с пешеходами после столкновения с другим автомобилем. По данным портала Е1.ru, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.

Движение в районе аварии парализовано. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину ДТП.

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Лавина сошла в Магаданской области, сообщается о 4 погибших
27 марта 2025, 17:27

Фото: istockphoto/med_ved

Сход лавины в Магаданской области предварительно унес жизни четырех человек, проинформировали в МЧС России. Еще один человек числится пропавшим без вести. Трагедия произошла в Ягоднинском районе.
«Туристическая группа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале «Дядя Ваня» в 30 км от поселка Синегорье», — сказано в сообщении ведомства.
По предварительным данным, одного человека госпитализировали с травмами средней тяжести. Также известно, что на место направились восемь спасателей на ведомственном вертолете Ми-8. Ранее сообщалось о гибели туристов в Египте. Батискаф затонул во время подводной экскурсии. Подробности в нашем материале.

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В Южной Корее насильника вычислили по дверце от стиральной машины
27 марта 2025, 16:01

Фото: iStock/Damian Lugowski

В Южной Корее 24-летний мужчина удерживал в плену девушку и насиловал ее, но попался благодаря стиральной машинке. Об этом сообщает The Korea Times.
По данным издания, девушка нашла в телефоне своего парня фотографии голых женщин и решила с ним расстаться. Однако мужчина оказался не готов к такому повороту событий и держал ее у себя дома и насиловал с марта по апрель прошлого года.

Сначала молодой человек заявлял, что этого не было, а доказательств полицейские найти не могли. Однако однажды они нашли запись с камеры видеонаблюдения, установленной в доме, где жила пара. На видео стояла стиральная машинка, а в ее дверце отражалось происходящее насилие.

Оказалось, что в момент предъявления обвинения кореец уже находился под судом по делу об изнасиловании своей бывшей девушки, также он обвинялся в насилии над несовершеннолетней.

В итоге насильника приговорили к семи годам лишения свободы. После выхода из тюрьмы он еще семь лет должен будет носить на ноге электронный браслет.

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Паника и давка: батискаф с 45 россиянами затонул в Египте. Что происходило на борту, причины крушения, жертвы
27 марта 2025, 15:35

Фото: iStock.com/katatonia82

27 марта в египетской Хургаде произошла трагедия: затонула туристическая подлодка с россиянами на борту, в результате чего погибли 6 человек. Что известно об инциденте и что стало причиной гибели туристов расскажет «Радио 1».

В Египте затонул батискаф с 45 россиянами: что известно, жертвы

Инцидент произошел в километре от берега, когда батискаф, перевозивший 45 граждан РФ для осмотра кораллового рифа, предположительно, столкнулся с рифом. Большинство пассажиров удалось спасти, однако 6 человек погибли, несколько числятся пропавшими без вести, а еще четверо находятся в критическом состоянии.

По информации портала Shot, после столкновения с рифом на борту батискафа началась паника — вода хлынула в салон, судно стало тонуть, и люди бросились к выходу. Экипажу удалось открыть два выхода из батискафа, однако из-за большого числа пассажировмногие не успели выбраться: внутри возникла давка и хаос, родители пытались спасти своих детей.
Некоторое время батискаф оставался на плаву, но в перевернутом состоянии, а затем ушёл на дно. Он затонул на глубине около 20 метров, где давление составляет около 20 кПа. На помощь тонущим первыми прибыли туристические катера, находившиеся неподалёку. Гиды и другие туристы помогали вытаскивать испуганных и дезориентированных людей из воды.

Затонувший туристический батискаф Sindbad находился в эксплуатации около десяти лет, сообщили в компании Sharm Hurghada Excursions, организовавшей экскурсию.


Причины крушения батискафа в Египте

Предварительная причина затопления египетского батискафа с россиянами на борту заключается в ошибке одного из членов экипажа и столкновении с рифом, что привело к разгерметизации кабины. Спасательные операции продолжаются. По последним данным, среди погибших есть ребенок.


Фото: iStock/Michael Stifter

Кто был на борту затонувшего батискафа в Египте

На борту батискафа находились не только взрослые, но и около 15 детей, сообщает Телеграм-канал Shot. Билеты для детей стоили значительно дешевле — примерно 3500 рублей, в то время как взрослые заплатили около 7000 рублей за возможность насладиться подводным миром Красного моря. Все пострадавшие туристы были размещены в известных отелях региона, таких как Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach.

Известно, что батискаф должен был погружаться на глубину 25 метров для исследования кораллового рифа протяжённостью 500 метров.

Реакция властей

Египетские власти оперативно отреагировали на происшествие, направив несколько машин скорой помощи к месту инцидента. Генконсульство России в Хургаде сообщает, что туристы воспользовались услугами компании «Библио Глобус».

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