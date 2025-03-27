Стала известна судьба россиян с затонувшего в Хургаде батискафа

Фото: iStock/globalmoments
Шестеро российских граждан, включая двух детей, погибли в результате аварии туристического батискафа «Синдбад» в Красном море близ египетской Хургады. Еще семь россиян госпитализированы, их состояние стабильное. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Хургаде через свой Telegram-канал.
«Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа «Синдбад» погибли шесть россиян, в том числе двое детей», — сообщили в заявлении.ЧП произошло сегодня утром 27 марта в километре от берега. Люди находились на регулярной экскурсии. Пострадавших доставили в больницы: большинство людей удалось спасти, их состояние в норме.
«На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — рассказали в Генконсульстве.Ранее «Радио 1» передавало, что мошенник обманул 36-летнюю россиянку на 10 миллионов рублей, представившись успешным трейдером с Кипра. Аферист убедил женщину сыграть на бирже, чтобы заработать больше денег, а после свел с некими «консультантами».
Читайте также:
Паника и давка: батискаф с 45 россиянами затонул в Египте. Что происходило на борту, причины крушения, жертвы
В Южной Корее насильника вычислили по дверце от стиральной машины
Лавина сошла в Магаданской области, сообщается о 4 погибших
Мария Моисеева