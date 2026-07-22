В Сети появилось видео начала конфликта россиянок с грузинами в отеле Телави

22 июля 2026, 15:38

Фото: iStock/kieferpix

В Сети появилось видео начала конфликта российских туристок с жителями Грузии в пятизвездочном отеле Agareni в Телави. Его опубликовал телеграм-канал Mash.





На кадрах, снятых 18 июня в номере гостиницы, видно, как одна из россиянка машет празднующим свадьбу грузинам. В ответ те заявляют, что туристки слили на них воду. Затем брат жениха оскорбляет девушек и требует, чтобы они «сидели в номере и не высовывались».



Словесная перепалка закончилась тем, что вечером Гиорги Чигладзе поднялся в номер россиянок и сломал одной из них нос. Пострадавшей и ее подруге запретили покидать Грузию до конца расследования.



После инцидента рейтинг отеля Agarani Estate упал до 2,4 звезды. Туристки призывают бойкотировать заведение, утверждая, что сотрудники отеля назвали нападавшему их номер.