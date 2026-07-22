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В Сети появилось видео начала конфликта россиянок с грузинами в отеле Телави

Фото: iStock/kieferpix

В Сети появилось видео начала конфликта российских туристок с жителями Грузии в пятизвездочном отеле Agareni в Телави. Его опубликовал телеграм-канал Mash.



На кадрах, снятых 18 июня в номере гостиницы, видно, как одна из россиянка машет празднующим свадьбу грузинам. В ответ те заявляют, что туристки слили на них воду. Затем брат жениха оскорбляет девушек и требует, чтобы они «сидели в номере и не высовывались».

Словесная перепалка закончилась тем, что вечером Гиорги Чигладзе поднялся в номер россиянок и сломал одной из них нос. Пострадавшей и ее подруге запретили покидать Грузию до конца расследования.

После инцидента рейтинг отеля Agarani Estate упал до 2,4 звезды. Туристки призывают бойкотировать заведение, утверждая, что сотрудники отеля назвали нападавшему их номер.

Лидия Пономарева

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