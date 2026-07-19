Избитая за русскую речь в грузинском отеле девушка вышла на связь
Российской туристке, которая подверглась нападению в пятизвездочном отеле Грузии, понадобится операция. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Пострадавшая рассказала, что агрессивный незнакомец, ворвавшийся в номер, сломал ей нос. Теперь девушке необходимо хирургическое вмешательство.
Она также опровергла информацию о том, что она выливала воду на участников свадьбы, плевалась и оскорбляла их на русском языке. Девушка пояснила, что лишь заступилась за подруг, которых оскорблял нападавший. При этом ранее россиянки не были с ним знакомы.
Ранее сообщалось, что ударившим туристку мужчиной оказался 30-летний местный житель, который был в числе гостей на свадьбе своего младшего брата. Его родственники заявили, что ранее не замечали за ним агрессивного поведения.
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