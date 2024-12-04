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В сети появилось видео с моментом взрыва в Грозном

Mash Gor опубликовал видео предполагаемого взрыва в Грозном
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Громкий взрыв прогремел в одном из районов Грозного в пять утра 4 декабря. Telegram-канал Mash Gor опубликовал видео, на котором, предположительно, зафиксированы звук и вспышка от него.
Директор местного аэропорта рассказал изданию, что с 01:00 до 06:00 в Северо-Кавказском округе вводили план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотников.

Напомним, Telegram-канал Baza писал, что украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном. По данным издания, взрыв произошел около 05:00 утра 4 декабря. Официально данная информация не подтверждалась.



По данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами сбито 35 вражеских беспилотников. Утверждается, что все дроны были сбиты. Значительных разрушений на земле не зафиксировано.

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Ребенок погиб при пожаре в квартире в Курганской области
04 декабря 2024, 15:23

Фото: iStock/grafoto

В Шадринске Курганской области при пожаре погиб ребенок, еще двое находятся в реанимации. Об этом сообщили в МЧС России.
«В шадринской четырёхэтажке загорелась квартира на первом этаже. В жилье находились девочки 4, 6 и 14 лет. Старшая сестра погибла, младшие — с отравлением угарным газом госпитализированы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Огнем охвачено 45 квадратных метров. Пожар тушат 14 специалистов и четыре единицы техники.

По данным ТАСС, губернатор региона Вадим Шумков поручил обеспечить жильем пострадавшую при пожаре семью и оказать материальную поддержку и помощь с организацией похорон ребенка.

Известно, что в квартире проживала женщина и четыре ребенка. Один из детей во время пожара был в школе. Мать не пострадала.

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«Что-то не то с этим местом»: в подмосковном лесу за неделю нашли три трупа, что рассказали местые жители
04 декабря 2024, 15:22

Фото: istockphoto / Dejan Mirkovic

В течение недели в одном из лесов Подмосковья были обнаружены три тела. Жертвами стали 18-летняя девушка, 44-летняя женщина и 24-летний молодой человек. Все они жили вблизи того самого леса, где произошла трагедия. Местные жители активно обсуждают эти события, предполагая, что за гибелью людей стоит маньяк, поскольку обстоятельства их смерти кажутся слишком загадочными. «Радио 1» подробнее расскажет детали гибели жертв.

Найденные тела в лесу


Недавно в лесу Сергиево-Посадского района проходила поисковая операция, в ходе которой волонтёры искали пропавшую девушку по имени Ксения Е. Увы, поиски закончились трагически — её нашли мёртвой. Но это было не последнее ужасное открытие. Спустя несколько дней в том же лесу было найдено тело ещё одного человека — Александра М. Он пропал неделю назад: ушёл из дома и не вернулся, что заставило его родных забить тревогу.

В том же лесу было найдено третье тело — останки Маргариты К., которая исчезла ещё год назад.

Загадка исчезновения Александра


Особое внимание привлекло исчезновение Александра. После того как он покинул свой дом, его местонахождение оставалось неизвестным, а камеры видеонаблюдения, установленные в округе, не зафиксировали его дальнейших перемещений. Позднее выяснилось, что молодой человек был замечен в селе Бобошино, которое находится всего в пяти километрах от его дома. Однако в этом селе у него не было знакомых. Почему в тот вечер он находился там — загадка.

Близкие пропавшего парня уверены, что у него не было никаких оснований для того, чтобы уйти из дома: не было ссор, конфликтов или других тревожных признаков.

Особенно странным они находят тот факт, что он ушёл, не взяв с собой мобильный телефон, с которым молодой человек никогда не расставался и везде брал его с собой.

«Он на работе телефон из рук не выпускал, а тут вдруг без телефона? Это очень странно. Учился Саша на таможенника, я не знаю, проходят они срочную службу или нет, я не спрашивала у него. Но он очень сильно замкнутый, из него слова клещами нужно было тянуть. И очень тощий, обед с собой никогда не носил, даже обедать стеснялся со всеми», — поделилась aif.ru коллега Александра.
Вдобавок, остаётся непонятным, каким образом он оказался в лесу. По предварительным данным, мужчина, вероятно, погиб от переохлаждения.

Александр Мишаев (фото: lizaalert.org)

Смерть 18-летней Ксении


25 ноября Ксения отправилась на занятия в Ивантеевку, но в учебное заведение так и не приехала. Последние кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали её неподалёку от въезда в дачное товарищество, находящееся в нескольких десятках километров от её дома.

Родные и близкие не находили себе места из-за тревоги и переживаний, не в силах понять, что могло случиться с этой примерной и ответственной девушкой. Однако их надежды на благополучный исход исчезли, когда через три дня Ксения была найдена мёртвой в лесу.

Местные жители в замешательстве: что могло побудить такую молодую девушку просто уйти в лес? Возможно, были причины, о которых пока никто не знает.

Семья девушки не понимает: в их доме царила полная гармония. Ксения только что отпраздновала своё восемнадцатилетие, с нетерпением ожидая яркие студенческие годы.

Местные жители высказывают разные версии случившегося. Некоторые предполагают, что это было убийство, другие считают, что Ксения могла попасть под влияние какой-то секты. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она активно переписывалась по пути в лес, но с кем — до сих пор неизвестно.

«Характер у племянницы был на редкость спокойный. В семье никогда не было скандалов. Она была скромным и талантливым ребёнком... рисунки, которые она нарисовала ещё несколько лет назад, до сих пор вызывают у меня восторг. Возможно, если бы мы чаще виделись, этого бы не случилось», — рассказал дядя погибшей.

Ксения Еловых (фото: lizaalert.org)

Пропажа Маргариты


Родные Маргариты, чьи останки также были обнаружены в этом лесу, не могут поверить, что она могла бы решиться на столь радикальный поступок и отправиться в такое отдалённое место по собственной воле.

«Она очень отзывчивая, стеснительная, милая женщина. С ней и посмеяться, и поговорить можно. Кроме того, хозяйка отличная, все по полочкам всегда, порядок. Ее гордость — дочь, которую она очень любила, и муж. Рита одна никуда особо не ходила. Даже на корпоратив и то без мужа не хотела идти. А тут вдруг в лес одна» — сообщила знакомая Маргариты Ирина.
В поисках Риты её родные даже обращались к магам и экстрасенсам. Все они уверяли, что она жива. Некоторые из них утверждали, что у Маргариты был тайный любовник, к которому она ушла, другие настаивали, что она находится в больнице. Однако женщину нашли мёртвой неподалёку от села Бобошино.

По заключению экспертов, её смерть произошла примерно год назад и, вероятно, не от рук маньяка. Однако ни её близкие, ни друзья не могут поверить в такую версию событий.

«Я что-то не понимаю. Как может быть так, что два незнакомых друг с другом человека пришли целенаправленно умирать в одно и то же место с разницей в 1 год??? Что-то не то с этим местом», — отметил местный житель Сергей.
Местные жители начинают всерьёз опасаться: появилась версия, что в окрестностях села Бобошино может скрываться опасный маньяк. Действительно, несколько смертей в одном и том же лесу настораживают. Однако является ли это правдой, выяснят правоохранительные органы.

Калинкина (Хорошева) Маргарита (фото: lizaalert.org)

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#лес
#смерть
#поиски
#следствие
#волонтеры
#тела
#статьи
#подмосковье
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Силовики задержали преступников, помогавших пособникам теракта в «Крокусе»
Силовики задержали террористов, помогавших пособникам теракта в «Крокусе»
04 декабря 2024, 14:16

Фото: iStock/shironosov

Двадцатидвухлетний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев помогли скрыться от преследования батыру Кулаеву, который обеспечил оружием боевиков, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.
Как пишет Telegram-канал «112», во время обыска у задержанных изъяли оружие и боеприпасы. В мобильных телефонах были обнаружены переписки с главарями баталхаджинцев Белхароевыми, которые сейчас скрываются за границей. Из переписки ясно, что террористы активно участвовали в организации побега за рубеж пособников теракта в «Крокусе».


Трагедия в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) произошла 22 марта 2024 года. Группа террористов ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу по находившимся там людям. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей), 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание «Крокуса» было почти полностью разрушено.

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#красногорск
#трагедия
#террористы
#крокус сити холл
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Жительница Владивостока бросалась с дубиной на проезжающие машины — видео
Жительница Владивостока бросалась с дубиной на проезжающие автомобили
04 декабря 2024, 13:56

Фото: iStock/shironosov

Во Владивостоке местная жительница бросалась с дубиной на проезжающие мимо автомобили. Дама залихватски размахивала огромной палкой, но ударов не наносила.
Инцидент произошёл накануне, 3 декабря, сообщил телеграм-канал «Владивосток, Приморье, Россия», снабдив пост соответствующей видеозаписью. На кадрах видно, как молодая женщина в длинном пальто с меховым воротником совершает угрожающие выпады массивной дубиной в сторону проезжающих автомобилей.

К некоторым машинам дама подходила довольно близко и замахивалась, но, скорее, в шутку, так как ударов она не наносила, а на лице её играла задорная улыбка. Иногда женщина также совершала замысловатые выпады ногами, но не угрожающие, а забавные. Что именно она пыталась продемонстрировать подобным перфомансом, осталось неизвестным.

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Стало известно о двух ДТП на МКАД с участием пяти автомобилей
#россия
#женщина
#пост
#инцидент
#владивосток
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В Петербурге погрузчик насмерть задавил водителя после ДТП
В Петербурге погрузчик опрокинулся на водителя после ДТП, водитель погиб
04 декабря 2024, 13:31

Фото: iStock/Chalabala

Водитель вилочного погрузчика скончался после того, как на него опрокинулась его же машина, которая перед этим столкнулась с «Газелью» на складе овощебазы в Санкт-Петербурге.
Как информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ, ДТП произошло накануне днём на территории складского комплекса овощебазы в посёлке Петро-Славянка на Софийской улице.
В сообщении ведомства говорится, что тридцатисемилетний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя вилочным погрузчиком «Кара», совершил столкновение с двигавшимся справа автомобилем «Газель 270710» под управлением 45-летнего соотечественника, после чего водитель погрузчика выпал на проезжую часть, где на него опрокинулся его же погрузчик.
Водитель погрузчика умер на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.

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#дтп
#мвд
#происшествия
#санкт-петербург
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Любители дорогих товаров «забыли» оплатить их на кассе гипермаркета Одинцова
04 декабря 2024, 13:01

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны пресекли две кражи из местного гипермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Прибыв по сигналу тревоги, сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего мужчину, который решил закупиться деликатесами перед предстоящими праздниками. Гражданин выбрал товары на 11 тыс. рублей, но на кассе самообслуживания оплатил лишь несколько недорогих позиций и вышел из торгового зала», – говорится в сообщении.
Через несколько дней росгвардейцы задержали 41-летнего уроженца Пермского края. Злоумышленник надел понравившуюся неоплаченную куртку и спрятал под неё несколько бутылок алкоголя. Сумма ущерба могла составить около 20 тыс. рублей.

Сообщается, что силовики передали правонарушителей в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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#росгвардия
#преступление
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#воры
#подмосковье
#московская область
#магазин
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Расстрелять школьников угрожает неизвестный в Новосибирске
04 декабря 2024, 12:47

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В одной из школ Новосибирска ученики баррикадируют партами двери классов. К таким мерам пришлось прибегнуть после звонка учителю с угрозой расстрела.
Сегодня утром учителю биологии гимназии № 9 в Новосибирске пришло сообщение о готовящемся нападении, передаёт телеграм-канал Baza. Неизвестный угрожал расстрелять учеников.

Администрация учебного заведения активизировала защитный режим. Об угрозах были оповещены силовые структуры, учеников согнали в кабинеты и забаррикадировали двери.

В настоящее время возле гимназии дежурят несколько усиленных нарядов правоохранителей. Ученики пока сидят по классам, наружу никого не выпускают. Выяснить, кто угрожал школьникам расстрелом, пока не удалось.

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#школьник
#администрация
#ученики
#режим
#нападение
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На Камчатке пациент взял в заложники работников скорой помощи
04 декабря 2024, 12:36

Фото: iStock/ Iulianna Est

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что житель Камчатки взял в заложники фельдшера и медсестру скорой помощи, приехавших на вызов к нему в квартиру. Мужчина угрожал им предметом, который похож на пистолет. Он не выпускал медиков из квартиры примерно час.
Медицинские работники приехали на вызов к знакомому мужчины. Злоумышленник закрылся вместе с сотрудниками скорой помощи в одной из комнат.

«Женщины нашли возможность написать сообщение водителю машины скорой помощи, и тот вызвал полицию», — обратила внимание Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с росгвардейцами взломали дверь в квартиру, обезвредили агрессивного мужчину и освободили медицинских работников.

Оказалось, что 44-летний житель Камчатки ранее был судим. Его задержали и поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 50-летний адвокат обстрелял мужчину из-за дорожной ссоры. Потерпевший передал правоохранительным органам, что водитель Chevrolet Aveo угрожал ему оружием.

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#камчатка
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В Чите в хостеле обнаружили тело новорождённого
В Чите в хостеле нашли тело младенца, его мать умерла в больнице
04 декабря 2024, 12:26

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за найденного тела младенца в хостеле в Чите.
«Прокуратура Центрального района г. Читы проводит проверку по факту обнаружения в конце прошлой недели в одном из хостелов краевого центра тела новорождённого ребенка, мать которого скончалась на следующий день в больнице», — сообщается в Тelegram-канале ведомства.
Представители прокуратуры дадут оценку органов системы профилактики. Если выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на контроле находятся ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами.
Ранее в Санкт-Петербурге произошла другой инцидент: 50-летний адвокат обстрелял мужчину из-за дорожной ссоры на Литейном проспекте.

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#ребёнок
#прокуратура
#инцидент
#забайкальский край
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