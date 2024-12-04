В сети появилось видео с моментом взрыва в Грозном

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Громкий взрыв прогремел в одном из районов Грозного в пять утра 4 декабря. Telegram-канал Mash Gor опубликовал видео, на котором, предположительно, зафиксированы звук и вспышка от него.
Директор местного аэропорта рассказал изданию, что с 01:00 до 06:00 в Северо-Кавказском округе вводили план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотников.
Напомним, Telegram-канал Baza писал, что украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном. По данным издания, взрыв произошел около 05:00 утра 4 декабря. Официально данная информация не подтверждалась.
По данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами сбито 35 вражеских беспилотников. Утверждается, что все дроны были сбиты. Значительных разрушений на земле не зафиксировано.
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Напомним, Telegram-канал Baza писал, что украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном. По данным издания, взрыв произошел около 05:00 утра 4 декабря. Официально данная информация не подтверждалась.
По данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами сбито 35 вражеских беспилотников. Утверждается, что все дроны были сбиты. Значительных разрушений на земле не зафиксировано.
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Элина Позднякова