Дроны ВСУ атаковали предприятие микроэлектроники в Брянске

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Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать дронами одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ». Об этом пишет Shot.
По данным издания, на предприятии работают порядка двух тысяч человек. В ночь на 4 декабря около 02:30 два беспилотника предприняли попытку атаковать завод.
Вражеские беспилотники летели с разницей в 10 минут. Их удалось сбить. Однако упавшие обломки слегка повредили крышу одного из зданий и забор. Серьезных разрушений нет.
По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью и утром над российскими регионами сбито и перехвачено 35 вражеских БПЛА: в Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Астраханской областях и в Краснодарском крае.
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Вражеские беспилотники летели с разницей в 10 минут. Их удалось сбить. Однако упавшие обломки слегка повредили крышу одного из зданий и забор. Серьезных разрушений нет.
По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью и утром над российскими регионами сбито и перехвачено 35 вражеских БПЛА: в Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Астраханской областях и в Краснодарском крае.
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Элина Позднякова