Беспилотники ВСУ атаковали Таганрог

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Утром 4 декабря система противовоздушной обороны сбила 12 украинских беспилотников в районе Таганрога Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, никто не пострадал. В настоящее время отражение вражеской атаки продолжается.
Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному жилому дому в посёлке Политотдельский. Он уточнил, что пострадал мирный житель. Также в результате атаки вражеского дрона в доме был поврежден фасад.
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Элина Позднякова