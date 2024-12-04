Три дрона ВСУ атаковали аэродром Дягилево в Рязани

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Три украинских беспилотника атаковали аэродром Дягилево в Рязани, пишет Mash. Уточняется, что самолеты не пострадали.
По данным издания, беспилотники прилетели с разницей в 10 минут. Предварительно, все они были сбиты. Самолеты с аэродрома оперативно подняли в безопасное место, на земле зафиксировали лишь незначительные повреждения.
Это уже третий удар по Дягилево за все время проведения СВО. Первый раз это произошло 5 декабря 2022 года, второй – в июле текущего года.
Там располагается 43-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава, оснащённый самолётами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.
Минувшей ночью ВСУ также попытались атаковать дронами одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ».Сбито два беспилотника. Обломками повредило крышу здания и забор.
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Это уже третий удар по Дягилево за все время проведения СВО. Первый раз это произошло 5 декабря 2022 года, второй – в июле текущего года.
Там располагается 43-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава, оснащённый самолётами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.
Минувшей ночью ВСУ также попытались атаковать дронами одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ».Сбито два беспилотника. Обломками повредило крышу здания и забор.
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Элина Позднякова