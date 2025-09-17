Школьник пришел в гости к однокласснице, а там на него напал «домашний» волк
Восьмилетний мальчик из Ростовской области чудом выжил после нападения волка. Об этом сообщает местный сайт DonDay.
Компания школьников после уроков отправилась в гости к однокласснице. Девочка перед ними хвасталась, что у нее дома живет необычный питомец.
Нападение произошло в тот же момент, когда маленькая хозяйка открыла клетку со зверем. Хищник мгновенно набросился на одного из детей, сжав челюсти на его груди.
Ребенок оказался в больнице с серьезными травмами, но врачи смогли стабилизировать его состояние. В настоящее время юный пациент постепенно восстанавливается.
Родителям девочки, державшим дикое животное в домашних условиях, пока что грозит крупный штраф. Однако, если следователи докажут их прямую вину в случившемся, дело переквалифицируют в уголовное.
