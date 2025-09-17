Достижения.рф

Школьник пришел в гости к однокласснице, а там на него напал «домашний» волк

Под Ростовом на восьмилетнего мальчика напал «домашний» волк одноклассницы
Восьмилетний мальчик из Ростовской области чудом выжил после нападения волка. Об этом сообщает местный сайт DonDay.



Компания школьников после уроков отправилась в гости к однокласснице. Девочка перед ними хвасталась, что у нее дома живет необычный питомец.

Нападение произошло в тот же момент, когда маленькая хозяйка открыла клетку со зверем. Хищник мгновенно набросился на одного из детей, сжав челюсти на его груди.

Ребенок оказался в больнице с серьезными травмами, но врачи смогли стабилизировать его состояние. В настоящее время юный пациент постепенно восстанавливается.

Родителям девочки, державшим дикое животное в домашних условиях, пока что грозит крупный штраф. Однако, если следователи докажут их прямую вину в случившемся, дело переквалифицируют в уголовное.

