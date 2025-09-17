Школьник пришел в гости к однокласснице, а там на него напал «домашний» волк

17 сентября 2025, 19:01

Под Ростовом на восьмилетнего мальчика напал «домашний» волк одноклассницы

Фото: iStock/Willy Mobilo

Восьмилетний мальчик из Ростовской области чудом выжил после нападения волка. Об этом сообщает местный сайт DonDay.