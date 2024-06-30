В Севастополе охранник ТЦ выгнал людей во время воздушной тревоги из-за конца рабочего дня

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga
Охранник торгового центра (ТЦ) «Московский» в Севастополе выгнал людей на улицу во время воздушной тревоги, передает Telegram-канал «Чп/Севастополь».
В это время в ТЦ укрывались взрослые и дети в возрасте от одного до двух лет. После этого мужчина начал запирать дверь на ключ.
По данным Telegram-канала Readovka, охранник заявил, что его рабочий день подошел к концу и он не планирует сидеть с людьми.
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Александр Климов