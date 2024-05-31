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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развозжаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» – говорится в сообщении.
Тревогу запустили в 16:59 по московскому времени. В Севастополе прекратил работу морской и наземный общественный транспорт.
Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Украинские националисты бьют по гражданской инфраструктуре России, не гнушаясь самых подлых методов ведения боевых действий.
В минобороны России отмечали, что киевский режим не может одержать победу на поле боя. Поэтому показывает своим западным спонсорам, что может наносить ущерб РФ только, ударяя по объектам гражданской инфраструктуры.
Конечная цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.
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