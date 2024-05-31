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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развозжаев: В Севастополе объявили воздушную тревогу
31 мая 2024, 17:41
Фото: istockphoto/Sergii Zhmurchak

Фото: istockphoto/Sergii Zhmurchak

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развозжаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» – говорится в сообщении.

Тревогу запустили в 16:59 по московскому времени. В Севастополе прекратил работу морской и наземный общественный транспорт.



Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Украинские националисты бьют по гражданской инфраструктуре России, не гнушаясь самых подлых методов ведения боевых действий.

В минобороны России отмечали, что киевский режим не может одержать победу на поле боя. Поэтому показывает своим западным спонсорам, что может наносить ущерб РФ только, ударяя по объектам гражданской инфраструктуры.

Конечная цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.

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#россия
#севастополь
#воздушная тревога
Во Франции задержали чеченца, планировавшего устроить теракт на Олимпиаде-2024
Во Франции предотвратили планировавшийся в ходе Олимпиады-2024 теракт
31 мая 2024, 19:03

Фото: iStock/AUFORT JEROME

Во Франции полицейские арестовали 18-летнего уроженца Чечни, готовившего теракт на футбольных матчах, которые пройдут в рамках Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные МВД страны.
Отмечается, что в ходе операции, проведённой правоохранителями 22 мая, был задержан выходец из Чечни, подозреваемый в подготовке теракта на футбольных соревнованиях в Сент-Этьене.

По данным полиции, молодой человек склонен к радикальной исламистской идеологии. Планировавшийся им теракт был направлен против зрителей и сотрудников правопорядка.

Операцию по поимке злоумышленника провели под руководством Главного управления внутренней безопасности Франции. Чеченец был задержан у себя дома, после чего его поместили под стражу.

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#франция
#полиция
#теракт
#олимпиада 2024
#чечня
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Установлена личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте в Новороссийске
Полиция установила личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте в Новороссийске
31 мая 2024, 18:38

Фото: iStock/fokusgood

Полиция установила личность мужчины, который шлепнул девочку в лифте многоэтажного дома Новороссийска, пишет РИА Новости.
По данным правоохранительных органов, материалы переданы в Следственный комитет России.

Незадолго до этого в социальных сетях появились кадры, где мужчина шлепает по ягодицам выходящую из лифта девочку.

Как сообщает краевое ГУМВД, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту публикации.

Ранее сообщалось, что мужчина проломил голову мальчику в районе Парнас в Петербурге. Конфликт произошел из-за того, что подросток сбил ребенка, нанеся ему ссадины.

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#россия
#ск рф
#дом
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Обвиняемая в похищении двухлетней девочки в Ярославле россиянка в СИЗО
Суд в Ярославле арестовал обвиняемую в похищении двухлетней девочки
31 мая 2024, 18:23

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Суд арестовал жительницу Подмосковья, обвиняемую в похищении двухлетней девочки с игровой площадки в Ярославле.
Об этом рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. Женщине уже предъявлено обвинение, она проведет в СИЗО два месяца.

Данные о похищении ребенка с детской площадки в Ярославле появились в среду. Затем девочку в одном из местных общежитий обнаружил волонтер. Вместе с малышкой была и 32-летняя женщина.

Позднее похитительница рассказала силовикам, что заранее спланировала похищение девочки, поскольку была уверена, что с ней ребенку будет лучше.

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#россия
#подмосковье
#похищение
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В Карачаево-Черкессии град размером с яйцо разбил стеклянную крышу торгового центра
В Черкасске град разбил крышу ТЦ «Панорама»
31 мая 2024, 18:22

Фото: iStock/MarcelC

Сильнейший град разбил стеклянную крышу торгового центра «Панорама» в Черкасске. Об этом пишет РЕН ТВ.
В городе резко испортилась погода. Начался сильный дождь, град и ветер. Очевидцы сообщают, что некоторые градины достигли размера куриного яйца.

В результате, градом разбило стеклянную крышу торгового центра. Обломки конструкции разлетаются по городу, повреждая автомобили.

Во время стихии сильный ветер повалил несколько деревьев, сорвал кровлю с крыш зданий. Дождь залил улицы.

Региональное управление МЧС России накануне предупреждало об ухудшении погодных условий 31 мая и 1 июня. Ветер может достигать отметки в 25 м/с.

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#град
#погода
#торговый центр
#дождь
#мчс
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Куклачёв госпитализирован в кардиоцентр
31 мая 2024, 17:50

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Народного артиста РСФСР дрессировщика Юрия Куклачёва госпитализировали в хирургическое отделение кардиологического центра.
В настоящее время Куклачёв проходит обследование. Возможно, ему будут делать операцию, сообщил собеседник «Известий».

Издание связалось с сыном Куклачёва Дмитрием, который сообщил, что артист чувствует себя нормально.

Он рассказал, что вчера отвёз отца на плановую проверку, а сегодня забрал домой.

Напомним, что 12 апреля Куклачёва госпитализировали с подозрением на обширный инфаркт прямо из концертного зала «Вегас Сити Холл», где состоялось представление «Жемчужная нить», приуроченное к 75-летнему юбилею дрессировщика. Врачи подтвердили диагноз, обнаружив у него злокачественное новообразование в кишечнике.

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#госпитализация
#врачи
#инфаркт
#диагноз
#артист
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В Японии охотник нашел тело пропавшей женщины и рядом медвежьи следы
В Японии нашли тело пропавшей женщины и медвежьи следы возле него
31 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Sean Jansen

В Японии рядом с телом пропавшей женщины нашли медвежьи следы.
Об этом пишет Japan News. По данным издания, в воскресенье 75-летняя жительница острова Хоккайдо вместе с мужем и друзьями отправилась в лес Хакодате за бамбуком.

Все разошлись в разные стороны и договорились встретиться в определенном месте в полдень. Женщина вовремя не пришла. Семья и спасатели начали ее поиски, но тщетно. Ее тело через три дня обнаружил охотник.

Он рассказал, что на женщине не было одежды, а рядом виднелись медвежьи следы. Ее повезли в больницу, но она умерла. На теле не обнаружили явных повреждений.

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На веранде летнего кафе в центре Москвы взорвался газовый баллон

В Армении протестующие начали забрасывать полицейских бутылками у здания МИД

Сотрудник ФСБ застрелил сослуживца в ходе ссоры в Калмыкии
#япония
#женщины
#медведи
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На веранде летнего кафе в центре Москвы взорвался газ
На веранде летнего кафе в центре Москвы взорвался газовый баллон
31 мая 2024, 16:49

Фото: istockphoto/atom1975

Произошел взрыв на веранде одного из московских кафе в центре города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
«На Сретенке на летней веранде кафе произошел хлопок газового баллона», – говорится в сообщении.

Недавно похожий случай произошел в Армении, в городе Алаверди Лорийской области из-за наводнения взорвалась газозаправочная станция. По данным спасательной службы республиканского МВД, короткое замыкание произошло по причине затопления компрессоров станции.

Также ранее сообщалось об обрушении моста через реку Дебед Лорийской области Армении. Уточнялось, что инцидент произошел в результате наводнения. Известно, что железнодорожное сообщение Армении и Грузии прервано как минимум на несколько дней.

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#россия
#москва
#кафе
#взрыв
#взрывы
#взрыв бытового газа
#новости
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В Армении протестующие начали забрасывать полицейских бутылками у здания МИД
В Ереване начались стычки полицейских с протестующими у МИД
31 мая 2024, 16:23

Фото: iStock/Wirestock

Полицейские начали конфликтовать с протестующими у здания МИД Армении.
Как сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале, стороны начали бросать друг в друга бутылки. Правоохранители уже задерживают нарушителей.

Ранее архиепископ Баграт Галстанян призвал представителей МИД страны спуститься к участникам акции в течение 30 минут, иначе он сам зайдет в здание.
Галстанян требует от внешнеполитического ведомства озвучить позицию относительно антиармянских заявлений властей Азербайджана и Турции.

Накануне армянская полиция стягивала силы к зданию правительства из-за акций протеста.

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#армения
#мид
#митинг
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Сотрудник ФСБ застрелил сослуживца в ходе ссоры в Калмыкии
Baza: сотрудник ФСБ застрелил сослуживца во время ссоры в Калмыкии
31 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

Сотрудник Федеральной службы безопасности РФ застрелил сослуживца во время ссоры в Калмыкии, пишет «Baza».
По данным Telegram-канала, во вторник двое сотрудников Федеральной службы безопасности России — 28-летний Баатар и 34-летний Александр — отдыхали у Баатара дома в поселке Комсомольский. Они поссорились. В результате Баатар взял охотничий карабин «Сайга» и пять раз выстрелил в сослуживца. Тот погиб на месте.

Баатара уже задержали правоохранительные органы, он оформил явку с повинной. В региональном Следственном комитете в отношении мужчины возбудили дело по статье убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#россия
#фсб
#ск рф
#убийство
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