На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Сирена воздушной тревоги звучит на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса оповещения населения министерства цифровой трансформации страны.
До этого сообщалось о взрывах в Харькове. Во время действия воздушной тревоги под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Алина Юрчак