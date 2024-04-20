В Севастополе погиб российский видеоблогер-патриот из Канады Касперов

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Российский видеоблогер Михаил Касперов насмерть разбился на мотоцикле в Севастополе, об этом сообщил журналист Сергей Веселовский в беседе с РИА Новости.
«К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов. Мне рано утром позвонил наш общий друг Сергей и сказал, что Михаил разбился», — рассказал Веселовский.
По словам собеседника агентства, Касперов долгое время жил в Канаде, а в прошлом году переехал в Крым. Погибший вёл информационную войну против Запада, рассказывая о реальном положении дел на своём YouTube-канале «Миша из Канады». По словам Веселовского, он был настоящим патриотом России.
В севастопольской полиции сообщали об аварии с участием мотоцикла и легкового автомобиля, однако, личности участников ДТП названы не были.
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