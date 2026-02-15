В Севастополе полиция начала проверку после избиения двух девочек в парке
В Севастополе полиция начала проверку после избиения двух девочек в парке. Об этом информирует пресс-служба полиции города.
В Комсомольском парке имени Героя Советского Союза Марии Байды поздно вечером произошёл инцидент, в результате которого пострадали две девочки. По предварительным данным, две школьницы 14 и 15 лет шли по парку, когда мимо них прошла компания из двух девушек 15 и 16 лет. Между несовершеннолетними возник словесный конфликт.
В ходе спора 15-летняя и 16-летняя участницы перепалки напали на 14-летнюю и 15-летнюю девочек, нанеся им телесные повреждения, пояснили в правоохранительных органах. Пострадавшие обратилились в местную больницу. Рассматривается вопрос о привлечении родителей участников конфликта к административной ответственности. С подростками проведены профилактические беседы для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
