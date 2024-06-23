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Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь возросло

23 июня 2024, 17:20
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Число погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев.


Среди погибших — трое детей и двое взрослых. Количество пострадавших увеличилось до 119 человек.

Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ использовали пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Российские силы ПВО сбили четыре ракеты, но одна из них отклонилась и взорвалась над городом.

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В Севастополе понедельник объявили днем траура
23 июня 2024, 17:36

Фото: istock/RussieseO

Губернатор Михаил Развожаев объявил понедельник днем траура в Севастополе после атаки со стороны ВСУ.
В своем Telegram-канале он сообщил, что 24 июня в городе отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия. Развлекательные программы на телевидении и радио также не будут транслироваться.

Губернатор добавил, что государственные флаги на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены.

ВСУ атаковали Севастополь в воскресенье днем. По информации Развожаева, пять воздушных целей были уничтожены над акваторией, однако обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне.

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В Дагестане арестован сотрудник ФСО, подозреваемый в организации сети притонов
23 июня 2024, 16:54

Фото: iStock/Thomasaf

В Дагестане арестован сотрудник ФСО, которого подозревают в создании сети притонов в Махачкале, Каспийске и Дербенте, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
«По материалам дела, поступившим в суд, в июне 2023 года подозреваемый, работая в Центре специализированной связи ФСО РД, присоединился к преступной группе. Основной целью этого сообщества было вовлечение женщин в проституцию через сеть притонов, маскирующихся под массажные салоны в городах Махачкала, Каспийск и Дербент. Кроме того, группа занималась решением возникающих проблем с правоохранительными органами», — говорится в сообщении на странице суда в соцсети «ВКонтакте».
Пресс-служба уточнила, что подозреваемый будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

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В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом
Замглавы Севастополя Кулагин назвал ракетную атаку ВСУ террористическим актом
23 июня 2024, 15:27

Фото: istock / chameleonseye

Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин охарактеризовал ракетный удар украинских войск по городу как террористический акт.
«В связи с произошедшим террористическим актом сообщаю: система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на своих рабочих местах», — написал Кулагин в Telegram.
ВСУ атаковали Севастополь в воскресенье днем. По словам губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей были сбиты над акваторией, но их осколки упали в прибрежной зоне. В результате ракетной атаки пострадали 22 человека, двое, включая двухлетнего ребенка, погибли.

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Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь
Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь свыше полтысячи машин
23 июня 2024, 14:52

Фото: iStock/Apriori1

На подходах к Крымскому мосту образовалась значительная очередь из более чем пятисот автомобилей, сообщает оперативный канал инфоцентра, отслеживающий ситуацию на автотрассах к мосту.
В воскресенье движение по мосту было временно приостановлено дважды: первый раз на 21 минуту, второй — на три минуты. Причины этих остановок не были объявлены.

По данным сообщения, на очереди с Тамани стоит 336 автомобилей, ожидание может занять до часа. С другой стороны, перед досмотровыми пунктами у Керчи выстроено 256 машин, также среднее время ожидания составляет около часа.

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В Москве от сильнейшего удара об столб перевернулся электробус
23 июня 2024, 13:23

Фото: iStock/conejota

На Лухмановской улице Москвы в воскресенье, 23 июня, произошло серьезное ДТП с участием электробуса, который на полной скорости врезался в опору городского освещения и перевернулся. Об этом сообщает оперативный отдел УМВД Москвы.
Многочисленные СМИ опубликовали видео, где видно, что передняя часть автобуса сильно повреждена, выбиты почти все пассажирские окна, а лобовое стекло полностью разбито. Столб освещения, в который врезался автобус, лежит на земле, переломленный в месте удара.

По данным МЧС, для устранения последствий аварии не потребовалась помощь пожарных и спасателей. Водитель электробуса не пострадал и госпитализация ему не понадобилась. К счастью, в момент аварии в автобусе не было пассажиров, так как он направлялся в парк.

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Герой мема «борщ с капустой, но не красный» попал в больницу из-за передоза наркотиками
SHOT: Героя мема про борщ с капусткой госпитализировали из-за передоза
23 июня 2024, 13:13

Источник: iStock/airdone

В Подмосковье госпитализировали в тяжелом состоянии Никиту Литвинкова, героя популярного в начале 2000 годов мема про «борщ с капусткой, но не красный». Как сообщает телеграм-канал SHOT, по предварительным данным, у блогера случился передоз наркотиками.
Ранее сообщалось, что в конце мая Литвинкова задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства. По словам знакомых, он попал в тюрьму в Паттайе из-за того, что пробыл в стране на 150 дней дольше, чем ему было разрешено.

Вскоре Литвинкову удалось вернуться в Россию, где он начал искать работу и снова вести социальные сети. По информации SHOT, запрещенные вещества он употреблял и в Таиланде, после чего продолжил заниматься тем же и на родине. По данным издания, Литвинкова откачали, но он все еще остается в реанимации.

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ЧП на коксохимическом заводе в Кривом Роге произошло после отключения энергосистем
Коксохимический завод в Кривом Роге заволокло дымом после отключения света
23 июня 2024, 12:35

Источник: iStock/abadonian

В Кривом Роге этим утром, 23 июня, произошло ЧП на территории коксохимического завода. Предприятие и его окрестности заволокло дымом после аварийного отключения света.
Компания «Арселор» заявила, что причиной этому стало внезапное отключение электричества около 5:00, из-за чего производство осталось без доступа к внешней энергосистеме.

«Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников», – процитировали в местном издании «Страна» заявление компании.
Что именно подразумевается под кризисными технологическими действиями, предприятие уточнять не стало.
Центры мониторинга качества воздуха ранним утром фиксировали в Кривом Роге резкий скачок загрязнений до отметки «опасный», после чего постепенно качество воздуха вернулось к «умеренному».

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Драка со стрельбой произошла в закрытом подмосковном ЖК «Рублёвский» — видео
Драка со стрельбой произошла в закрытом подмосковном ЖК «Рублёвский»
23 июня 2024, 12:25

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

Массовая драка со стрельбой произошла на территории закрытого посёлка «Рублёвский» в Московской области. Неизвестные угрожали очевидцам, а затем принялись палить по окнам.
Драка с участием четырёх человек началась прямо под окнами домов жилого квартала, сообщает телеграм-канал SHOT. Разбуженные и недовольные жильцы начали выглядывать из окон. По словам очевидцев, участники потасовки велели им вернуться в кровати и не снимать, «иначе не поздоровится». Одному из тех, кто достал телефон, выстрелили в окно. К счастью, никто не пострадал — пуля угодила в стену.

На место приехал вызванный местными жителями наряд полиции. Правоохранители задержали двоих участников драки. Двоим другим удалось скрыться. По факту происшедшего проводится проверка.






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Ночью в Одессе сожгли машину сотрудника Приморского военкомата
23 июня 2024, 11:45

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

В ночь на 23 июня неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского военкомата в Одессе. Приехавшие пожарные потушили автомобиль, но восстановлению и дальнейшей эксплуатации он не подлежит.
О происшедшем сообщило украинское издание «Страна.ua», опубликовав видеозапись с кадрами пылающей машины в своём телеграм-канале. Такие случаи не редкость в последнее время. Автомобиль ещё одного сотрудника военкомата сгорела в Одессе 18 июня. Случается, у микроавтобусов, принадлежащих военкоматам и территориальным центрам комплектования, прокалывают колёса и разбивают лобовые стёкла.

«Могилизаторы» пользуются крайней нелюбовью украинцев. Местные СМИ сообщают, что граждане начали поджигать машины военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. На улицах украинских городов и населённых пунктов часто можно увидеть военные машины, возле номеров которых прикреплена табличка с надписью «Не ТКЦ».

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