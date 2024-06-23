Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь возросло

Фото: Фотобанк Московской области
Число погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Среди погибших — трое детей и двое взрослых. Количество пострадавших увеличилось до 119 человек.
Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ использовали пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Российские силы ПВО сбили четыре ракеты, но одна из них отклонилась и взорвалась над городом.
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Артем Кузьмин