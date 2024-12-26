В Севастополе работницу научного института осудили на 15 лет за госизмену

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Севастопольский городской суд вынес приговор в отношении работницы Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Оксаны Сенеджук, виновной в госизмене. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
Согласно информации следствия, женщина была завербована украинскими спецслужбами. В марте прошлого года Сенеджук вела наблюдение за дислокацией кораблей Черноморского флота России и делала снимки. Полученные сведения она передавала сотрудниками украинских спецслужб.
Сенеджук признали виновной по ст. 275 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и заплатит штраф 200 тыс рублей.
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