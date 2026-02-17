В Севастополе второклассница сломала позвоночник на уроке физкультуры
В Севастополе второклассница получила компрессионный перелом позвоночника на уроке физкультуры. Родители утверждают, что учитель не обеспечил страховку во время выполнения упражнения.
По словам матери девочки, после болезни ребёнок пришёл на занятие, где нужно было выполнять кувырки. Ангелина, как утверждает семья, не умела их делать, однако педагог настоял на выполнении задания. После урока у школьницы появилась сильная боль в спине, её госпитализировали.
Как сообщает Telegram-канал Mash на волне, в больнице диагностировали компрессионный перелом позвонка. Девочка несколько месяцев не могла ходить и сейчас проходит восстановление, носит корсет.
Учитель вину не признал и уволился. Уголовное дело закрыли. Семья подала иск к школе №17 о возмещении ущерба. Руководство учебного заведения ситуацию не комментирует.
