Достижения.рф

Сын кричал о помощи: котенок погиб в пожаре в многоэтажном доме на востоке Москвы — видео

РЕН ТВ: котенок погиб в пожаре в многоэтажном доме в Новогиреево
Фото: istockphoto/Alexandr Lebedko

Котёнок погиб при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже дома на Напольном проезде в районе Новогиреево.



На видео, оказавшемся в распоряжении телеканала, видно, как из открытого окна валит густой дым. По данным источника, 11-летний сын хозяев квартиры кричал о помощи из окна. Дверь была запертой снаружи, и он не мог выбраться.



По словам владельцев, причиной пожара стал старый телефон, оставленный на зарядке. В квартире было много книг, из-за чего огонь быстро распространился и перекинулся на пятый и шестой этажи.

Ранее смертельный пожар произошел на нефтебазе в Дагестане.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0