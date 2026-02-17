Сын кричал о помощи: котенок погиб в пожаре в многоэтажном доме на востоке Москвы — видео

17 февраля 2026, 13:49

РЕН ТВ: котенок погиб в пожаре в многоэтажном доме в Новогиреево

Фото: istockphoto/Alexandr Lebedko

Котёнок погиб при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже дома на Напольном проезде в районе Новогиреево.