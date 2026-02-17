Сын кричал о помощи: котенок погиб в пожаре в многоэтажном доме на востоке Москвы — видео
Котёнок погиб при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже дома на Напольном проезде в районе Новогиреево.
На видео, оказавшемся в распоряжении телеканала, видно, как из открытого окна валит густой дым. По данным источника, 11-летний сын хозяев квартиры кричал о помощи из окна. Дверь была запертой снаружи, и он не мог выбраться.
По словам владельцев, причиной пожара стал старый телефон, оставленный на зарядке. В квартире было много книг, из-за чего огонь быстро распространился и перекинулся на пятый и шестой этажи.
Ранее смертельный пожар произошел на нефтебазе в Дагестане.
