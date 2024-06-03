В Севастополе задержали группу украинских диверсантов

Фото: iStock/irene_rebrova
В Севастополе раскрыли агентурную группу украинских спецслужб, которая готовилась к диверсиям и терактам против Черноморского флота России и объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ), передает РИА Новости.
Силовики задержали пять агентов, завербованных Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины на территории Запорожской области.
Читайте также:
Сотрудник ФСБ застрелил сослуживца в ходе ссоры в Калмыкии
ФСБ: Задержаны четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге
ФСБ: Житель Мелитополя выдворен за пределы РФ за шпионаж в пользу Украины
«В Севастополе была обнаружена агентурная группа украинских спецслужб, предназначенная для проведения диверсий и террористических актов против военнослужащих Черноморского флота России, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры региона», — говорится в заявлении ФСБ.
Силовики задержали пять агентов, завербованных Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины на территории Запорожской области.
Читайте также:
Сотрудник ФСБ застрелил сослуживца в ходе ссоры в Калмыкии
ФСБ: Задержаны четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге
ФСБ: Житель Мелитополя выдворен за пределы РФ за шпионаж в пользу Украины
Артем Кузьмин