В Севастополе женщина сорвалась с крутого склона при спуске к морю
В Севастополе спасатели вывели со склона женщину, которая упала с 10-метровой высоты во время спуска к морю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По словам главы города, в спасательную службу поступило сообщение о том, что на мысе Фиолент в районе остановки «Маяк» женщина сорвалась с крутого склона. Во время спуска к морю она оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную полку. В результате пострадавшая получила различные травмы.
Развожаев отметил: спасатели поднимали женщину на носилках на высоту порядка 70 метров в условиях сложного скального рельефа и темноты. Затем они передали пострадавшую медикам для дальнейшей госпитализации.
Губернатор напомнил жителям и туристам: спуски к диким пляжам в районе остановки «Маяк» опасны для жизни. Участки мыса Фиолент не оборудованы для безопасного прохода, а неустойчивый грунт и крутые обрывы значительно повышают риск падения.
