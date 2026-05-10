«Отомстила»: Москвичка на Nissan Murano влетела в ресторан возле МГУ

Фото: Istock/Chalabala

Москвичка за рулём Nissan Murano влетела в ресторан возле МГУ. По предварительным сведениям, автоледи перепутала педали. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



Инцидент произошёл на Университетском проспекте. Автомобиль протаранил здание, где работает суши-бар. Очевидцы рассказали, что женщина за рулём кроссовера вместо тормоза нажала на газ. Машина вылетела на тротуар и врезалась прямо в стену заведения.

К счастью, никто не пострадал. Удар повредил бампер машины и фасад ресторана. Сотрудники вызвали аварийные службы. На месте работают сотрудники ДПС. Они оформляют происшествие и выясняют обстоятельства. Местные жители шутят, что таким образом недовольная клиентка расквиталась с заведением. Владельцы ресторана не комментируют ситуацию.

Ольга Щелокова

