«Отомстила»: Москвичка на Nissan Murano влетела в ресторан возле МГУ
Москвичка за рулём Nissan Murano влетела в ресторан возле МГУ. По предварительным сведениям, автоледи перепутала педали. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл на Университетском проспекте. Автомобиль протаранил здание, где работает суши-бар. Очевидцы рассказали, что женщина за рулём кроссовера вместо тормоза нажала на газ. Машина вылетела на тротуар и врезалась прямо в стену заведения.
К счастью, никто не пострадал. Удар повредил бампер машины и фасад ресторана. Сотрудники вызвали аварийные службы. На месте работают сотрудники ДПС. Они оформляют происшествие и выясняют обстоятельства. Местные жители шутят, что таким образом недовольная клиентка расквиталась с заведением. Владельцы ресторана не комментируют ситуацию.
Ранее под Вологдой двое 16-летних подростков столкнулись на питбайках. Один из них погиб.
Читайте также: