В ХМАО двое погибли и трое пострадали при столкновении автобуса с легковушкой
В Когалыме произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии два человека погибли, трое пострадали. Об этом сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Авария случилась рано утром 10 мая на 48-м километре автодороги «Подъезд к Когалыму». Там столкнулись автобус «Нефаз», который перевозил работников предприятия, и легковая машина. По предварительным сведениям, шофёр автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.
В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия, ещё один гражданин получил травмы. Кроме того, пострадали два человека в автобусе. Следователи организовали проверку по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее под Вологдой двое 16-летних подростков столкнулись на питбайках. Один из них погиб.
