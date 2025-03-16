В Северной Македонии полсотни человек погибли на дискотеке из-за пожара

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50 человек погибли при пожаре на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии. Об этом информирует госагентство MIA со ссылкой на МВД.
Пожар в ночном клубе, где проходила вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), случился около 3:00 (5:00 мск). Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления одной из групп.
По данным правоохранителей, на дискотеке присутствовали 1,5 тысячи человек, не менее 50 из них погибли. Пострадавшие были госпитализированы. На место ЧП выехали премьер-министр страны Христиан Мицкоски и члены правительства.
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По данным правоохранителей, на дискотеке присутствовали 1,5 тысячи человек, не менее 50 из них погибли. Пострадавшие были госпитализированы. На место ЧП выехали премьер-министр страны Христиан Мицкоски и члены правительства.
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Екатерина Коршунова