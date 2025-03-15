Стало известно о пострадавших в результате взрыва на НПК в Рязанской области

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В результате взрыва на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Рязанской области есть минимум трое пострадавших. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу.
«Взрыв трубы был <...> в 10:35 <...> На РНПК <...> Три пострадало», — прокомментировал собеседник.Уточняется, что пострадавшие госпитализированы.
Ранее стало известно о смерти ребенка в больнице в результате взрыва в одном из частных домов Тобольска Тюменской области. По предварительной информации, взорвался газ. Как уточнил глава региона Александр Моор, семье погибшего мальчика окажут всю необходимую поддержку.
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Никита Кротов