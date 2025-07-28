Жильцы рухнувшего дома в Астрахани пытались продать квартиры за бесценок

28 июля 2025, 12:55

Mash: цена квартир в рухнувшем доме в Астрахани составляла 750 тыс. и млн руб.

Фото: медиасток.рф

Жильцы рухнувшего аварийного дома в Астрахани продавали свои квартиры в пять раз ниже рыночной цены. В 2024 году две однокомнатные квартиры были проданы за бесценок — за 750 тысяч и за 1 миллион рублей, пишет телеграм-канал Mash.