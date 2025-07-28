Жильцы рухнувшего дома в Астрахани пытались продать квартиры за бесценок
Mash: цена квартир в рухнувшем доме в Астрахани составляла 750 тыс. и млн руб.
Жильцы рухнувшего аварийного дома в Астрахани продавали свои квартиры в пять раз ниже рыночной цены. В 2024 году две однокомнатные квартиры были проданы за бесценок — за 750 тысяч и за 1 миллион рублей, пишет телеграм-канал Mash.
В доме 1962 года постройки было 24 квартиры. В прошлом году жильцы жаловались, что здание находится в очень плохом состоянии — подвал постоянно был затоплен, фундамент осел. Износ здания ещё в 2019 году составлял 79%.
После обрушения спасатели эвакуировали ещё 15 человек. Позже стало известно о трёх пострадавших, которых спасатели достали из-под завалов.
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