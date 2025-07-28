Виновной в убийстве ребенка женщине вынесли приговор на Урале
ТАСС: Женщину осудили на 24 года колонии за убийство опекаемого ребенка
Приговор в 24 года колонии общего режима получила обвиняемая в убийстве опекаемого ребенка Вероника Наумова.
Соответствующее решение вынес Свердловский областной суд, пишет ТАСС в понедельник, 28 июля. В материале указывается, что осужденную обязали выплатить отцу убитого ребенка сумму в один миллион рублей. Иск отца суд удовлетворил частично.
«Назначить ей наказание <…> в виде лишения свободы на срок <…> 24 года с отбыванием в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок два года», — сказано в публикации.Кроме того, пять лет колонии получил племянник Наумовой Даниил Угольников по статье об истязаниях и лишении свободы ребенка.