Виновной в убийстве ребенка женщине вынесли приговор на Урале

28 июля 2025, 12:49

ТАСС: Женщину осудили на 24 года колонии за убийство опекаемого ребенка

Фото: istockphoto/AMilkin

Приговор в 24 года колонии общего режима получила обвиняемая в убийстве опекаемого ребенка Вероника Наумова.





Соответствующее решение вынес Свердловский областной суд, пишет ТАСС в понедельник, 28 июля. В материале указывается, что осужденную обязали выплатить отцу убитого ребенка сумму в один миллион рублей. Иск отца суд удовлетворил частично.





«Назначить ей наказание <…> в виде лишения свободы на срок <…> 24 года с отбыванием в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок два года», — сказано в публикации.

