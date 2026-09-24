Под Астраханью нашли тела двух маленьких братьев, пропавших во время прогулки

24 сентября 2026, 00:48

Под Астраханью нашли тела двух пропавших во время прогулки на самокате мальчиков

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В Астраханской области обнаружили тела двух маленьких братьев, которые ранее пропали во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.