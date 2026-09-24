Под Астраханью нашли тела двух маленьких братьев, пропавших во время прогулки
В Астраханской области обнаружили тела двух маленьких братьев, которые ранее пропали во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Согласно материалу, ранее в одном из поселков Приволжского района два мальчика младше десяти лет ушли гулять. Позже на берегу реки Болда нашли самокат и тело старшего брата. После этого начались поиски второго ребенка. Через некоторое время его также обнаружили в районе реки — к сожалению, несовершеннолетний уже был мертв.
Тело мальчика передали сотрудникам полиции, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области. Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, братья утонули.
Ранее «Радио 1» передавало, что полуторагодовалая девочка самостоятельно покинула частный детский сад в Новой Москве и добралась до проезжей части. Ребёнка в посёлке Марьино заметил прохожий и позвал на помощь местную жительницу. Подробности читайте здесь.
Читайте также: