20 лет тюрьмы грозит подростку, который готовился напасть на школу в Подмосковье

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Подростка, который готовил вооруженное нападение на школу в подмосковном Егорьевске арестовали на два месяца, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом пишет Shot со ссылкой на собственный источник.
Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. А Новый год парень встретит в СИЗО.
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