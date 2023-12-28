В Уфе девочку придавило металлическими воротами во время игры на улице

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В Уфе хоккейные ворота упали на девочку, игравшую на улице с другими детьми.
Telegram-канал Mash Batash пишет, что ученица четвёртого класса хотела поднять металлическую ограду, но сил не хватило, и ворота упали на ребёнка.
Девочку госпитализировали в травматологию, где врачи диагностировали перелом кисти. В данный момент школьница находится дома.
Её жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что российский артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации портала, супруга певца привезла его на обследование, однако врачи решили поместить пациента в стационар. Отмечается, что это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц. Прежде он обратился за медицинской помощью 27 ноября.
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Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге
Девочку госпитализировали в травматологию, где врачи диагностировали перелом кисти. В данный момент школьница находится дома.
Ранее сообщалось, что российский артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации портала, супруга певца привезла его на обследование, однако врачи решили поместить пациента в стационар. Отмечается, что это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц. Прежде он обратился за медицинской помощью 27 ноября.
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Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге
Мария Фирсова