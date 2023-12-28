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В Уфе девочку придавило металлическими воротами во время игры на улице

28 декабря 2023, 18:06
Фото: istockphoto/Eucalyptys

Фото: istockphoto/Eucalyptys

В Уфе хоккейные ворота упали на девочку, игравшую на улице с другими детьми.
Telegram-канал Mash Batash пишет, что ученица четвёртого класса хотела поднять металлическую ограду, но сил не хватило, и ворота упали на ребёнка.

Девочку госпитализировали в травматологию, где врачи диагностировали перелом кисти. В данный момент школьница находится дома.


Её жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что российский артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации портала, супруга певца привезла его на обследование, однако врачи решили поместить пациента в стационар. Отмечается, что это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц. Прежде он обратился за медицинской помощью 27 ноября.

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#дети
#происшествие
#больница
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20 лет тюрьмы грозит подростку, который готовился напасть на школу в Подмосковье
Подростка, который хотел напасть на школу в Подмосковье, арестовали на 2 месяца
28 декабря 2023, 18:04

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Подростка, который готовил вооруженное нападение на школу в подмосковном Егорьевске арестовали на два месяца, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом пишет Shot со ссылкой на собственный источник.
Напомним, 15-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу №5, однако силовики смогли предотвратить ЧП. В его телефоне была обнаружена переписка с куратором, который советовали парню, как правильно купить огнестрельное оружие, где его спрятать, и как лучше совершить нападение. При этом уточняется, что подросток и его куратор состояли террористической группе. Там участники обсуждали массовые убийства российских школьников.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. А Новый год парень встретит в СИЗО.

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#сизо
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В Одессе вооруженный боец ВСУ взял в заложники жену и ребенка
28 декабря 2023, 17:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Одессе вооруженный боец Вооруженных сил Украины взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. Об этом сообщает местное издание «Думская».
Предварительно, он был под наркотиками. В настоящее время военный уже обезврежен и задержан спецназом.

Ранее также сообщалось, что в башкирском Стерлитамаке закованный в наручники подросток сбежал из квартиры, где бывший отчим удерживал мальчика и его мать, однако пока он звал на помощь мужчина зарезал женщину. Согласно сообщению, 42-летний мужчина ночью с субботы на воскресенье ворвался в квартиру к бывшей сожительнице, где она проживала с 16-летним сыном. Угрожая пистолетом, он заковал подростка в наручники и стал ждать возвращения его матери. Когда она вернулась, парню чудом удалось сбежать из квартиры и с помощью знакомых вызвать полицию.

Когда сотрудники полиции приехали, они обнаружили труп женщины.

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#сотрудники
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Mash: ВСУ атаковали радиозавод «Стрела» в Брянской области
28 декабря 2023, 17:30

Фото: iStock/vadimrysev

Вооружённые силы Украины атаковали радиозавод «Стрела» в Брянской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, а результате атаки на завод, расположенный в посёлке Суземка, пострадал один человек.

Сообщается, что 45-летнюю местную жительницу госпитализировали в больницу, осколок боеприпаса попал ей в спину.

Помимо этого, в жилом доме, в который попал снаряд, сейчас полыхает пожар.

Отмечается, что обстрел Брянской области ВСУ ведут из реактивных систем залпового огня.

Напомним, минувшей ночью над территорией Крыма были сбиты два беспилотника Вооружённых сил Украины. Атака на полуостров была предотвращена с помощью дежурных средств ПВО.

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SHOT: В Москве полиция задержала Вандама с наркотиками
28 декабря 2023, 17:11

Фото: iStock/vladans

В Москве задержали человека по имени Вандам Янов с пакетом наркотиков, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Вандам был задержан в районе Чертаново Центральное.

Во время патруля улиц правоохранители остановили подозрительного молодого человека. Он сильно занервничал, и было принято решение обыскать его. В результате, у него был обнаружен пакет с белым порошком, который отправили на экспертизу.

Выяснилось, что задержанный — 20-летний гражданин Украины.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего, находка проходит экспертизу.

Напомним, ранее в Екатеринбурге ребенок отравился найденными наркотиками родителей и попал в реанимацию.

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#украина
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Установлена личность погибшего в пожаре на Алтуфьевском шоссе
На Алтуфьевском шоссе в пожаре погиб доставщик еды
28 декабря 2023, 16:45

Фото: istockphoto/nirat

52 - летний мужчина, который погиб в четверг утром при пожаре в жилом доме на Алтуфьевском шоссе, был одет в форму доставщика еды.
Тело курьера обнаружили на лестничной клетке.

«МК» сообщал, что пожар начался в одной из квартир 22 - этажного дома. Там, по предварительной версии, начали отмечать новогодние праздники.

Из дома эвакуировали 17 человек. Отравились продуктами горения 8 человек. Среди пострадавших был ребенок.

Общая площадь возгорания составляет 50 кв. метров.

Ранее сообщалось, что в Якутии в результате пожара в частном гараже в Томпонском районе погибли три человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС и прокуратуру.

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#москва
#новости
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Блиновская подала в суд на Федеральную налоговую службу
28 декабря 2023, 16:41

Фото: iStock/Zolnierek

Блогерша Елена Блиновская подала в суд на Федеральную налоговую службу, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, она требует снизить долги по налогам на 60%. То есть вместо 1 400 000 000 хочет, чтобы было 560 000 000. Отмечается, что у Блиновской, для этого, якобы есть весомые основания.

Напомним, ранее Блиновская уже пыталась уменьшить свой долг в два раза с помощью суда. Однако, как рассказала её адвокат Наталия Сальникова, УФНС оставило своё решение без изменений.

В сумме Блиновская должна выплатить государству 1,5 миллиарда рублей, где 918 миллионов рублей — это долг по налогам, а всё остальное — штрафы и пени.

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#штрафы
#налоги
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#блогер
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МВД: В Якутске мигранты открыли стрельбу на стройке
28 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мигранты открыли стрельбу на стройке в Якутске, два человека пострадали, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации СМИ, происшествие случилось на стройке по Вилюйскому тракту.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения», — прокомментировал ситуацию представители министерства внутренних дел.

Отмечается, что в настоящий момент правоохранители устанавливают всех причастных к произошедшему.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что будут лишать приобретённого гражданства лиц, совершивших противоправные деяния.

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#мвд
#мигранты
#стройки
#стрельба
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Уголовное дело возбудили по факту покушения на «яичного бизнесмена» Ширяева
28 декабря 2023, 16:20

Фото: iStock/Akintevs

В Воронежской области сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту покушения на владельца птицефабрики в Борисоглебске Геннадия Ширяева. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.
Отмечается, что дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данной статье, срок лишения свободы составляет от шести до одиннадцати лет.

Напомним, покушение произошло вечером 27 декабря. Глава птицефабрики «Третьяковская», экс-депутат областной думы Геннадий Ширяев ехал на своем автомобиле по трассе «Курск — Саратов» всего в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный сделал два выстрела по его внедорожнику и сразу скрылся. Ширяев в результате покушения выжил и не постарадал.

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Жительница Ростова обвиняет «Мистера Вселенная» в извращенном насилии

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Жительница Ростова обвиняет «Мистера Вселенная» в извращенном насилии
28 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto/sruilk

В Ростове-на-Дону экс-девушка известного спортсмена обвиняет его в том, что он на протяжении нескольких дней избивал её и насиловал в извращенной форме.
РЕН ТВ пишет, что девушку освободили полицейские. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что это «Мистер Вселенная», которого отпустили на свободу.

Женщина боится за свою жизнь. Корреспондент Борис Корягин выяснил, что эта история не единичная в жизни бодибилдера.

По словам Анастасии Панковой, она стала жертвой извращенца. Он удерживал её в машине около мусорных баков 3 дня.

«Он выходил, обходил, открывал двери и на лицо мне ходил в туалет», –говорит пострадавшая Анастасия Панкова.
По словам девушки, известный в городе спортсмен-бодибилдер, победитель конкурса «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко познакомился с пострадавшей в одном из ресторанов. Отношения переросли в романтические, а потом в интимные.

По словам девушки, он покорил её заботой в первые пять дней. Пострадавшая росла без родителей, поэтому оценила заботу.
А потом романтика прошла, и девушка заметила странности, перерастающие в откровенные извращения.

«Разрывы слизистой прямой кишки, различной степенью эпителизации. Мой директ со дня, когда я взяла Анастасию под защиту, просто завален. Я уже сбилась со счету, сколько девочек мне пишут, которые были в такой же ситуацией с Кривенко Эдуардом»,- рассказывает адвокат Анастасии Панковой Наталья Бабиева
Медики зафиксировали многочисленные повреждения на теле и внутренних органов.

По словам Анастасии, Кривенко запугивал ее и снимал на телефон, заставлял говорить на камеру, что она проститутка и будет исполнять его извращенные фантазии. Потом забрал телефон и переписывался от ее имени с подругой девушки Ириной, которая и спасла девушку.

В итоге Эдуарда Кривенко доставили в отдел, опросили и отпустили домой.

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