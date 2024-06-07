Подмосковные спасатели и добровольцы спасли заблудившегося на болоте мужчину

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса вместе с добровольцами поискового отряда «ЛизаАлерт» вывели из леса заблудившегося мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
ЧП произошло в лесном массиве, расположенном между деревнями Смолево и Тереньково Орехово-Зуевского городского округа.
Прибыв в район предположительного нахождения мужчины, участники поисковой операции связались с ним по телефону и объяснили, как передать свою геолокацию. Определив радиус поиска, спасатели начали прочёсывать леса, работая на отклик. Через шесть часов удалось обнаружить пострадавшего и вывести его из леса. В медицинской помощи он не нуждался.
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«В службу экстренных вызовов «112» позвонил местный житель, который рассказал, что хотел сократить путь домой через лес и попал в болотистую местность. Потеряв ориентиры, он окончательно сбился с пути и обратился за помощью к специалистам», – говорится в сообщении.
Прибыв в район предположительного нахождения мужчины, участники поисковой операции связались с ним по телефону и объяснили, как передать свою геолокацию. Определив радиус поиска, спасатели начали прочёсывать леса, работая на отклик. Через шесть часов удалось обнаружить пострадавшего и вывести его из леса. В медицинской помощи он не нуждался.
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Лора Луганская