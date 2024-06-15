В Шебекино завершили разбор завалов разрушенного дома

Фото: МЧС России
Завершены работы по разбору завалов разрушенного подъезда в Шебекино Белгородской области, и жителям разрешено забрать свои вещи. Об этом 15 июня пишет РИА Новости.
Подъезд пятиэтажного дома в Шебекино обрушился после обстрела ВСУ в пятницу. Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что спасательные работы завершены, и спасены шесть человек. По словам Гладкова, погибли пять человек, и еще шестеро получили ранения. В субботу губернатор региона сообщил, что поврежденная часть здания не подлежит восстановлению.
Днём в субботу у дома № 18 по улице Железнодорожной всё ещё было оцепление, но тяжёлая техника уже покинула место происшествия, так как разбор завалов завершился. Люди, включая жителей соседних подъездов, вместе с волонтерами выносили свои вещи из уцелевших квартир. Соседние дома также пострадали от удара ВСУ, в основном повреждены окна и остекление балконов.
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Артем Кузьмин