«Защитить их»: В Италии нашли детей-призраков, которых голландец прятал на ферме

02 июля 2025, 12:27

«Детей-призраков» нашли на полузаброшенной ферме в Италии

Фото: Istock/Hakase_

В Италии во время экстренной эвакуации из-за угрозы наводнения силовики обнаружили двоих детей, которых отец держал в жутких условиях и в полной изоляции от общества. Подробности сообщает издание Metro.





Детей обнаружили недалеко от города Лауриано в провинции Турин, а местные СМИ назвали их «призраками», так как их никто раньше не видел.



9-летний мальчик и 7-летняя девочка находились в полуразрушенном доме, были грязными и напуганными. Кроме того, на них были надеты подгузники, не подходящие им по возрасту. Они общались на примитивном языке, понятным только им.



Отцом найденных «призраков» оказался гражданин Голландии, который прятал их, чтобы обезопасить от инфекций.

«Я люблю своих детей. Я просто хотел защитить их», — заявил он на допросе.