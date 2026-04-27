В Шереметьево пассажиров почти два часа не выпускали из самолёта
В аэропорту Шереметьево пассажиры рейса Москва — Махачкала были заперты в самолёте почти два часа. Об этом сообщил Telegram‑канал «Осторожно, Москва».
Вылет из Москвы был назначен на два часа ночи 27 апреля. Когда все места были заняты и самолёт готовился к взлёту, пилот сообщил о технической неисправности и попросил людей вернуться обратно в терминал. Однако на протяжении долгого времени они не могли покинуть самолёт. Ситуацию усугублял страх у пассажиров: никакой информации о переносе или отмене рейса не было, а подробности им никто не сообщал.
Людей на борту продержали до половины четвёртого утра, после чего самолёт смог вылететь в Махачкалу.
