В Шереметьево пресекли незаконный вывоз оружейных прицелов на 29 миллионов рублей

07 июля 2025, 12:49

Фото: iStock/Dennis Gross

Иностранец пытался незаконно вывести в Катар партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления, но был остановлен таможенниками в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.