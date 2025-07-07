В Шереметьево пресекли незаконный вывоз оружейных прицелов на 29 миллионов рублей
Иностранец пытался незаконно вывести в Катар партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления, но был остановлен таможенниками в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
Отмечается, что в багаже 35-летнего мужчины, выезжающего в ближневосточное государство, была обнаружена партия оружия на 29 миллионов рублей. Незадекларированные товары в количестве 142 единиц были выявлены при сканировании чемоданов.
В ходе беседы с таможенниками мужчина рассказал, что приобрёл оружие у знакомого в Москве за 21 тысячу рублей, а о необходимости его декларирования не знал.
Проведённая экспертиза показала, что в чемоданах находились тепловизионные прицелы и кронштейны для ствольной коробки гражданского охотничьего оружия.
В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Санкция статьи предусматривает штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.
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