СК открыл дело после смерти женщины и ребенка в Шереметьево
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел 30-летней женщины и ее новорожденного сына в уборной аэропорта Шереметьево в подмосковных Химках. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, тела женщины и младенца нашли в пятницу в помещении уборной в зоне прилета аэропорта. Правоохранители установят причины смерти матери и ребенка, а также выяснят все обстоятельства произошедшего.
Перед этим появились новые подробности об убийстве ребенка женщиной в Шереметьево. Информация связана с сожителем умершей.
Ранее маленькая девочка сгорела заживо, оставшись без присмотра взрослых. Подробности — в нашем материале.
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