СК открыл дело после смерти женщины и ребенка в Шереметьево

03 октября 2026, 12:24

СК начал дело после обнаружения тел матери и ребенка в Шереметьево

Фото: медиасток.рф

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел 30-летней женщины и ее новорожденного сына в уборной аэропорта Шереметьево в подмосковных Химках. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.