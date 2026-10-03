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Женщина задушила новорожденного сына и умерла сама в туалете Шереметьево

Фото: iStock/Dennis Gross

В Шереметьево женщина родила ребенка в туалете и задушила его, после чего скончалась сама. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



По его информации, по прибытии в аэропорт у пассажирки начались схватки, и она отправилась в уборную в зоне прилета «терминала С». В кабинке она родила ребенка, перерезала ему пуповину, а затем засунула ему в рот туалетную бумагу, перекрыв доступ к кислороду.

Вскоре после родов новоиспеченная мать скончалась сама. Ее тело нашли на месте происшествия рядом с погибшим сыном. Причины внезапной смерти женщины и обстоятельства трагедии сейчас выясняют эксперты.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд приговорил к 17 годам колонии общего режима местную жительницу, которая задушила и утопила пятилетнего сына.

Лидия Пономарева

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