Женщина задушила новорожденного сына и умерла сама в туалете Шереметьево
В Шереметьево женщина родила ребенка в туалете и задушила его, после чего скончалась сама. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, по прибытии в аэропорт у пассажирки начались схватки, и она отправилась в уборную в зоне прилета «терминала С». В кабинке она родила ребенка, перерезала ему пуповину, а затем засунула ему в рот туалетную бумагу, перекрыв доступ к кислороду.
Вскоре после родов новоиспеченная мать скончалась сама. Ее тело нашли на месте происшествия рядом с погибшим сыном. Причины внезапной смерти женщины и обстоятельства трагедии сейчас выясняют эксперты.
Ранее сообщалось, что Московский городской суд приговорил к 17 годам колонии общего режима местную жительницу, которая задушила и утопила пятилетнего сына.
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