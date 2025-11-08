Женщина получала пенсию за убитых ею родителей и жила с их трупами 4 года

08 ноября 2025, 13:12

Mirror: женщина жила с трупами родителей в Британии 4 года и получала их пенсию

Фото: istockphoto/aradaphotography

В Великобритании женщина убила своих родителей и четыре года хранила их тела в доме. Об этом пишет Mirror.





Инцидент произошел в Грейт-Бэддоу в 2019 году. По версии следствия, 37-летняя Вирджиния Маккалоу сначала отравила 70-летнего отца лекарствами по рецепту, а на следующий день напала с молотком и кухонным ножом на 71‑летнюю мать.



Вместо того чтобы похоронить погибших, она устроила для них нечто вроде «мавзолея» и держала тела до визита полиции в 2023 году. Следователи считают, что мотивом преступлений было получение пенсии родителей.





«Ее обман был шокирующим. Это была расчетливая и настойчивая попытка скрыть то, что она сделала, эксплуатируя финансы своих родителей и манипулируя окружающими», — сказал детектив Роб Кирби в суде.