Иван Стебунов (Фото: Instagram*@stebunov_i)

Иван Стебунов — один из самых парадоксальных актёров современного российского кинематографа. За его внешностью классического героя-любовника скрывается сложная, многогранная личность, прошедшая через огонь, воду и медные трубы. 9 ноября артисту исполняется 44 года. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание От борцовского ковра до театральных подмостков Путь в кинематограф: от дебюта к признанию Период кризиса и уход из театра Личная жизнь артиста Новая жизнь и творческое возрождение



От борцовского ковра до театральных подмостков

Путь в кинематограф: от дебюта к признанию

Период кризиса и уход из театра

«Я был в неважном состоянии, эмоционально и психически. Решил, что это уже нечестно по отношению к зрителям, театру, ко всему. Сколько они меня прощали, Галина Борисовна трепетно относилась… И я решил уехать, что совпало с Барнаулом, куда я прилетел на фестиваль Золотухина», — цитирует артиста Starhit.ru.

Личная жизнь артиста

«Я изменил. Во Львове на съёмках, по глупости. В нетрезвом состоянии. И всё. И всё выключилось тут же, всё закончилось. Это был неправильный поступок», — признается артист в программе «Судьба человека».

Новая жизнь и творческое возрождение

«Мне диагностировали пневмоторакс правого легкого, это когда орган разрывается. Была киста, которая проросла в бронхи. Мне приходится следить за собой, чтобы это не повторилось с левым легким. Врачи запретили сильные нагрузки, погружения в воду. А еще полгода нельзя летать на самолетах. Мы с женой на машине поехали в Крым. Я успел и отдохнуть, и посниматься. Четыре месяца там мне очень помогли», — делился артист с изданием StarHit.ru.