Пил, изменял Александровой и пережил операцию по удалению легкого: Как сейчас живет двойник Хабенского Иван Стебунов?
Иван Стебунов — один из самых парадоксальных актёров современного российского кинематографа. За его внешностью классического героя-любовника скрывается сложная, многогранная личность, прошедшая через огонь, воду и медные трубы. 9 ноября артисту исполняется 44 года. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
От борцовского ковра до театральных подмостковИван Стебунов родился 9 ноября 1981 года в селе Павловск Алтайского края. Он был младшим ребёнком в семье, где кроме него росла старшая сестра Алёна, впоследствии также ставшая театральной актрисой. Родители Ивана изначально были учителями: мать преподавала русский язык, а отец — физику. Однако после рождения сына мама кардинально изменила свою жизнь, поступив в Новосибирское театральное училище, и вся семья переехала в Новосибирск.
В детстве кипучая энергия Ивана нашла выход в спорте и театре. Он серьезно занимался греко-римской борьбой и стал лауреатом Кубка Карелина среди юниоров. Однако в 14 лет карьера борца трагически оборвалась из-за тяжелой травмы — перелома двух шейных позвонков, едва не приведшего к параличу. Последующее лечение включало вытяжение и ношение корсета в течение года.
После травмы Иван полностью погрузился в театр: участвовал в драмкружках, помогал матери в спектаклях. Окончив 9 классов, он поступил в театральное училище, но был отчислен с второго курса за драку. Несмотря на это и провал экзаменов в московский вуз, Стебунов не сдался. Он успешно поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, которую окончил в 2002 году, что открыло ему дорогу в театр «Современник».
Путь в кинематограф: от дебюта к признаниюКинодебют Стебунова состоялся ещё на третьем курсе академии, когда он сыграл эпизодическую роль в фильме «Золушка в сапогах». Переехав в Москву, актёр получил роль в популярном сериале «Курсанты», где снимался вместе с Андреем Чадовым. Сериал вышел на экраны в 2004 году и был тепло принят зрителями. После двух успешных сезонов Ивана начали активно приглашать в другие картины, включая семейную сагу «Громовы» и триллер «Последний уик-энд» с Татьяной Арнтгольц.
Стебунов постепенно сформировал своё амплуа — он часто играл сильных, волевых персонажей со сложным внутренним миром. В его фильмографии появились разноплановые работы «Застава Жилина», сериал «Котовский» и драма «Дом Солнца» Гарика Сукачева. Молодёжная аудитория запомнила его по комедиям «Билет в ВЕГАС» и «Алмаз в шоколаде».
В 2013 году актёр получил одну из ключевых ролей в биографической ленте «Пётр Лещенко. Всё, что было…», где сыграл знаменитого певца в молодости. Зрелого Лещенко воплотил на экране Константин Хабенский, и зрители отметили внешнее и стилистическое сходство двух актёров. Этот проект стал важной вехой в карьере Стебунова, подтвердив его способность к глубокому перевоплощению.
Период кризиса и уход из театраВ 2015 году в карьере и жизни Ивана Стебунова наступил переломный момент. Артист принял решение уйти из «Современника».
«Я был в неважном состоянии, эмоционально и психически. Решил, что это уже нечестно по отношению к зрителям, театру, ко всему. Сколько они меня прощали, Галина Борисовна трепетно относилась… И я решил уехать, что совпало с Барнаулом, куда я прилетел на фестиваль Золотухина», — цитирует артиста Starhit.ru.
В то тяжелое для актера время он много пил, часто увлекался девушками и не задумывался всерьез о будущем. Худрук «Современника» отпустила Ивана из театра при условии его обязательного лечения от алкогольной зависимости, сама возила на иглоукалывание и процедуры в клинике.
После успешного лечения Иван отправился на родину в Алтайский край. Там он устроился в труппу местного молодёжного театра, погрузился в режиссёрскую работу, занимался постановками с молодыми актёрами. Два года он прожил на скромную зарплату в 20 тысяч рублей в маленькой квартире.
Вернуться в Москву и восстановиться в «Современнике» Стебунову помог его старший коллега Михаил Ефремов. Он настоял на пробах Ивана в новом театральном проекте — спектакле «Возвращение домой». Стебунов осознал, что это второй шанс, который выпадает далеко не каждому.
Личная жизнь артистаРаботая в театре «Современник», Иван познакомился со своей будущей женой, актрисой Мариной Александровой. Вместе они играли в спектакле «Горе от ума», а первый поцелуй произошёл на банкете после премьеры. После года знакомства, в 2008 году, пара официально оформила отношения.
Однако со временем отношения в паре стали ухудшаться. Хотя молодая семья и пыталась решать конфликтные ситуации дома, ссоры и скандалы начали проявляться во время рабочего процесса. Супруги то расходились, то снова мирились. Их брак продлился два года, после чего актеры всё же решили развестись. Спустя 8 лет после расставания Стебунов раскроет причину развода.
«Я изменил. Во Львове на съёмках, по глупости. В нетрезвом состоянии. И всё. И всё выключилось тут же, всё закончилось. Это был неправильный поступок», — признается артист в программе «Судьба человека».
В 2011 году во время съёмок комедии «Мы есть друг у друга!» Иван познакомился с 17 летней актрисой Аглаей Шиловской, внучкой известного режиссёра Всеволода Шиловского. Их отношения развивались стремительно, и уже через месяц поползли слухи о том, что пара планирует свадьбу. Однако роман оказался скоротечным, и информация о предстоящей свадьбе не подтвердилась.
После творческого перерыва и возвращения в Москву Ивану Стебунову удалось устроить свою личную жизнь. В столице он встретил девушку Елену Власову, которая работает экономистом, но также пробует себя в качестве модели и телеведущей. Летом 2018 года стало известно, что Иван женился на избраннице. 7 июля 2025 года у пары родился сын Герман.
Новая жизнь и творческое возрождениеВ 2019 году здоровье Ивана Стебунова подверглось серьёзному испытанию — актёр перенёс сложную операцию по удалению одного лёгкого. На протяжении всего этого непростого периода рядом с ним была супруга Елена, которая стала его главной опорой и помогала в реабилитации.
«Мне диагностировали пневмоторакс правого легкого, это когда орган разрывается. Была киста, которая проросла в бронхи. Мне приходится следить за собой, чтобы это не повторилось с левым легким. Врачи запретили сильные нагрузки, погружения в воду. А еще полгода нельзя летать на самолетах. Мы с женой на машине поехали в Крым. Я успел и отдохнуть, и посниматься. Четыре месяца там мне очень помогли», — делился артист с изданием StarHit.ru.
Сегодня Иван Стебунов продолжает активно сниматься в кино и играть в театре. В 2024 году в участие артиста вошли картины «Десять дней до весны» и «Любовь Советского Союза». А в 2025 уже стартовал показ фильма «Первый на Олимпе» и находятся в производстве ленты «Либидо» и «Позывной "Журавлик"».