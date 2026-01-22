Жительница Саратовской области перевела «Киркорову» почти 100 тысяч рублей

22 января 2026, 15:32

Жительница Балаково перевела «Киркорову» почти 100 тысяч рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жительница Балаково Саратовской области стала жертвой мошенничества, хотя думала, что переписывается с популярным российским артистом. Об этом сообщили в региональном ГУМВД.