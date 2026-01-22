Жительница Саратовской области перевела «Киркорову» почти 100 тысяч рублей
Жительница Балаково Саратовской области стала жертвой мошенничества, хотя думала, что переписывается с популярным российским артистом. Об этом сообщили в региональном ГУМВД.
В полицию обратилась 30-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в одном из мессенджеров получила сообщение от человека, который представился Филиппом Киркоровым. Его никнейм совпадал с именем известного певца, что не вызвало у потерпевшей никаких сомнений. Переписка длилась с ноября 2025 года по 2 января 2026 года, отметили в пресс-службе МВД.
По информации правоохранительных органов, псевдо-Киркоров восхищался девушкой и предложил встретиться, если она покроет расходы на его приезд в Балаково. Также он пообещал организовать для неё персональный ужин в ресторане. После того как жертва перевела 98,5 тысяч рублей, аферист перестал выходить на связь. В связи с этим сотрудники МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, уточнили в ведомстве.
