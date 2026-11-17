В школе Набережных Челнов умер 17-летний ученик
В школе города Набережные Челны умер старшеклассник. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Татарстану.
По информации ведомства, 17 ноября в одном из помещений образовательного учреждения обнаружили тело 17-летнего подростка. Внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Они устанавливают все обстоятельства случившегося. В СУСК добавили, что правоохранители назначили комплекс необходимых экспертиз. В том числе они должны установить точную причину смерти.
До этого сообщалось об инциденте в Мамадышском районе Татарстана. Там на горе нашли мёртвыми двух 16-летних девочек. Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти несовершеннолетних.
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